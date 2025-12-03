MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος δήλωσε ότι είχε 6.000 κερδισμένα λαχεία

THESTIVAL TEAM

Άλλο ένα περιστατικό έρχεται να επιβεβαιώσει ότι όσο η έρευνα γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται τόσο θα πληθαίνουν τα ερωτήματα με τα κερδισμένα λαχεία και τζόκερ συγκεκριμένων μαρτύρων της υπόθεσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, οι αρχές έχουν στα χέρια τους κρίσιμα στοιχεία για πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η περίπτωση ενός κτηνοτρόφου από την Κεντρική Ελλάδα, ο οποίος φέρεται να δήλωσε… 6.000 κερδισμένα λαχεία, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα για τη νομιμότητα της προέλευσης των χρημάτων.

Μετά τον φορολογικό έλεγχο, ο ίδιος υπέβαλε διορθωτική δήλωση, εμφανίζοντας γονική παροχή 300.000 ευρώ από τη μητέρα του — μια τακτική που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, επαναλήφθηκε και από άλλον κτηνοτρόφο σε νησιωτική περιοχή.

Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ αναδεικνύει επίσης τον ρόλο που φαίνεται να διαδραμάτισαν συγκεκριμένα λογιστικά γραφεία, τα οποία «πέρασαν» τα επίμαχα ποσά μέσα από φορολογικές δηλώσεις, εγείροντας νέα ερωτήματα για τη διαχείριση των χρημάτων και τον βαθμό συμμετοχής επαγγελματιών στο σκάνδαλο.

Η έρευνα συνεχίζεται, με την εξεταστική επιτροπή να επιχειρεί να συνθέσει το πλήρες παζλ ενός συστήματος που φέρεται να αξιοποίησε τα «κερδισμένα» λαχεία ως μέθοδο νομιμοποίησης εισοδημάτων.

ΟΠΕΚΕΠΕ

