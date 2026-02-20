MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σήμερα το “τελευταίο αντίο” στην Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της, δημοσία δαπάνη η κηδεία

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με τιμές που αρμόζουν στην προσφορά και το διεθνές κύρος της, η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, η οποία έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα σε ηλικία 99 ετών.

Η κηδεία της διακεκριμένης βυζαντινολόγου θα τελεστεί δημοσία δαπάνη, έπειτα από κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Πολιτισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή στις 13:00, στον Μητροπολιτικός Ναός Αθηνών, ενώ θα προηγηθεί λαϊκό προσκύνημα, προκειμένου πολίτες, εκπρόσωποι της πολιτείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας να αποτίσουν φόρο τιμής στη σπουδαία επιστήμονα.

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ υπήρξε μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές των βυζαντινών σπουδών διεθνώς, με πολυετή ακαδημαϊκή πορεία και καθοριστική συμβολή στην προβολή της ελληνικής επιστημονικής σκέψης στο εξωτερικό. Το έργο και η παρακαταθήκη της άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστοριογραφία και στην πανεπιστημιακή έρευνα.

Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

