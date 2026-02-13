Σιδηρόδρομοι Ελλάδος: Προκήρυξη 33 θέσεων Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών – Άνοιγμα σε έμπειρα στελέχη από Ελλάδα και εξωτερικό

Την προκήρυξη έξι θέσεων γενικών διευθυντών και είκοσι επτά θέσεων διευθυντών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου και της οργανωτικής ανασυγκρότησης της εταιρείας ανακοίνωσε η Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε. (ΟΣΕ).

Η προκήρυξη αποτελεί μία από τις βασικές μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις του ν. 5220/2025 για τον νέο ΟΣΕ και σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο μοντέλο διοίκησης, με έμφαση στη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τη λογοδοσία.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΟΣΕ, οι θέσεις αφορούν κρίσιμους τομείς ευθύνης, όπως η ασφάλεια και διαλειτουργικότητα, η λειτουργία δικτύου, οι μελέτες και τα έργα, οι οικονομικές υπηρεσίες, η στρατηγική και ανάπτυξη, η τεχνολογία και ψηφιακή στρατηγική, το τροχαίο υλικό, το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και εξειδικευμένες διευθύνσεις επιχειρησιακού και κανονιστικού χαρακτήρα.

Η πλήρωση των θέσεων πραγματοποιείται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, μέσω ανοιχτής διαδικασίας αξιολόγησης που περιλαμβάνει έλεγχο τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και συνεντεύξεις.

Οι συμβάσεις είναι ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών ετών, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης στην ίδια θέση, σε πλαίσιο που συνδέει τη θέση ευθύνης με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Με την προκήρυξη αυτή, ο νέος ΟΣΕ απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε έμπειρα στελέχη από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύοντας έμπρακτα τη στρατηγική προσέλκυσης τεχνογνωσίας και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Στόχος είναι η συγκρότηση μιας ισχυρής διοικητικής ομάδας που θα υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου, την πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασφάλειας και διαλειτουργικότητας και την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://apply.smartcv.co/ose/, εντός της προβλεπόμενης στην προκύρηξη προθεσμίας, και ξεκινά την Δευτέρα 16/02/2026 στις 11:00 π.μ.

«Η Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ) συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού της Εταιρείας, επενδύοντας σε ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής ποιότητας, νέες διαδικασίες και σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση» τονίζεται στην ανακοίνωση .

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ), Χρήστος Παληός, δήλωσε «Ο νέος σιδηρόδρομος δεν χτίζεται μόνο με έργα και τεχνολογία, χτίζεται πρωτίστως με ανθρώπους. Η στελέχωση των ανώτερων διοικητικών θέσεων αποτελεί κρίσιμο βήμα για την επιχειρησιακή ενίσχυση της Εταιρείας. Αναζητούμε στελέχη με εμπειρία, διοικητική επάρκεια και ικανότητα λήψης αποφάσεων σε απαιτητικό περιβάλλον. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε μια σύγχρονη και αποτελεσματική διοικητική ομάδα που θα αναλάβει να επιταχύνει την υλοποίηση των έργων, να ενισχύσει την ασφάλεια και να διασφαλίσει μια πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου.».