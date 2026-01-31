MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σέρρες: Τροχαίο στον περιφερειακό με παράσυρση – Στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένος ο πεζός

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στο περιφερειακό δρόμο των Σερρών στο ύψος της διασταύρωσης Νεοχωρίου.

Σύμφωνα με το ertnews, το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο πεζός, αγνώστων στοιχείων μέχρι στιγμής, που κινούνταν στην Περιφερειακή οδό παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη ενώ ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσε και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών αλλά δεν χρειάστηκε η συνδρομή των πυροσβεστών.

