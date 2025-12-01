MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σέρρες: Με λαμπρότητα η υποδοχή της Ολυμπιακής Φλόγας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η πόλη των Σερρών υποδέχθηκε σήμερα, με όλες τις τιμές, την Ολυμπιακή Φλόγα των 25ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, που θα διεξαχθούν, από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026, στο Μιλάνο και στην Κορτίνα της Ιταλίας. Οκτώ λαμπαδηδρόμοι μετέφεραν διαδοχικά την Ολυμπιακή Φλόγα, στο κέντρο της πόλης.

Στην πλατεία Ελευθερίας, παρουσία πλήθους κόσμου, κυρίως νέων παιδιών, έγινε η τελετή υποδοχής. Το βωμό άναψε ο πρωταθλητής χιονοδρομίας και σημαιοφόρος της Ελληνικής ομάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες Νέων της Λωζάνης το 2020, Χρήστος Μαρμαρέλλης.

Εκ μέρους όλων των Σερραίων, η Δήμαρχος Βαρβάρα Μητλιάγκα υποδέχθηκε τον εκπρόσωπο της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο Κορτίνα 2026», Αλέσσιο Μποτζιάτο και τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Θωμά Τόκα.

Οι λαμπαδηδρόμοι που μετέφεραν τη φλόγα ήταν ο Ολυμπιονίκης της πάλης του 2004, Απόστολος Τασκούδης, η αθλήτρια τοξοβολίας που πήρε μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004, Φωτεινή Βαβάτση, η αθλήτρια των Special Olympics, Αναστασία Καβακλιλή, οι πρωταθλητές χιονοδρομίας Χρήστος Μαρμαρέλλης και Φανή Μαρμαρέλλη, οι προπονητές χιονοδρομίας (από τους πρωτοπόρους του αθλήματος στο Νομό Σερρών) Μαργαρίτης Πασχαλίδης και Χρήστος Αλεξανδρίδης και η αθλήτρια τριάθλου και μαραθωνοδρόμος Ευαγγελία Δούμα.

Ολυμπιακή φλόγα Σέρρες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες μονοκατοικία στην Χαλάστρα τα ξημερώματα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Τζακ ποτ στο Τζόκερ – Οι τυχεροί αριθμοί

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Μιχαηλίδης: Κρατάω τον χαρακτήρα που δείξαμε όταν μείναμε με 10 παίκτες

ΧΑΛΑΡΑ 14 ώρες πριν

Οι 5 καλύτερες χριστουγεννιάτικες ταινίες για όλη την οικογένεια

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Ορφέας Αυγουστίδης: Τα παιδιά δεν κάνουν αυτό που τους λέμε, αλλά αυτό που βλέπουν ότι κάνουμε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Λατινόπουλου: “Να εξεταστεί η θανατική ποινή σε όσους ασελγούν σε ανήλικους”