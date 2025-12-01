Σέρρες: Με λαμπρότητα η υποδοχή της Ολυμπιακής Φλόγας

Η πόλη των Σερρών υποδέχθηκε σήμερα, με όλες τις τιμές, την Ολυμπιακή Φλόγα των 25ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, που θα διεξαχθούν, από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026, στο Μιλάνο και στην Κορτίνα της Ιταλίας. Οκτώ λαμπαδηδρόμοι μετέφεραν διαδοχικά την Ολυμπιακή Φλόγα, στο κέντρο της πόλης.

Στην πλατεία Ελευθερίας, παρουσία πλήθους κόσμου, κυρίως νέων παιδιών, έγινε η τελετή υποδοχής. Το βωμό άναψε ο πρωταθλητής χιονοδρομίας και σημαιοφόρος της Ελληνικής ομάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες Νέων της Λωζάνης το 2020, Χρήστος Μαρμαρέλλης.

Εκ μέρους όλων των Σερραίων, η Δήμαρχος Βαρβάρα Μητλιάγκα υποδέχθηκε τον εκπρόσωπο της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο Κορτίνα 2026», Αλέσσιο Μποτζιάτο και τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Θωμά Τόκα.

Οι λαμπαδηδρόμοι που μετέφεραν τη φλόγα ήταν ο Ολυμπιονίκης της πάλης του 2004, Απόστολος Τασκούδης, η αθλήτρια τοξοβολίας που πήρε μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004, Φωτεινή Βαβάτση, η αθλήτρια των Special Olympics, Αναστασία Καβακλιλή, οι πρωταθλητές χιονοδρομίας Χρήστος Μαρμαρέλλης και Φανή Μαρμαρέλλη, οι προπονητές χιονοδρομίας (από τους πρωτοπόρους του αθλήματος στο Νομό Σερρών) Μαργαρίτης Πασχαλίδης και Χρήστος Αλεξανδρίδης και η αθλήτρια τριάθλου και μαραθωνοδρόμος Ευαγγελία Δούμα.