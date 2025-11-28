MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σέρρες: Κατέρρευσαν τοίχος και στέγη σπιτιού στην Ορεινή

|
THESTIVAL TEAM

Τυχερά στάθηκαν τα μέλη μιας οικογένειας στην Ορεινή όταν κατέρρευσαν τοίχος και στέγη σε μια πλευρά της μονοκατοικίας τους ενώ αυτοί, πατέρας, γιος και κόρη βρίσκονταν σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στο σημείο βρέθηκαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών με τις πληροφορίες να είναι συγκεχυμένες αναφορικά με τα αίτια της πτώσης του τοίχου και της στέγης αφού υπήρξε η ενημέρωση από κατοίκους του χωριού που άκουσαν τον δυνατό κρόκο ότι ήταν από έκρηξη φιάλης υγραερίου ή από κεραυνό.

Τελικά όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι η πτώση του τοίχου πιθανότατα έγινε λόγω της παλαιότητας της κατασκευής του.

Σέρρες

