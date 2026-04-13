MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σέρρες: Αναβίωσαν και φέτος οι “αυγομαχίες” στην Καστανούσσα – Δείτε βίντεο

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Κάθε χρόνο εδώ και 33 χρόνια αναβιώνει τη Δευτέρα του Πάσχα στην Καστανούσσα Σερρών το έθιμο των «Αυγομαχιών».

Πρόκειται για ένα έθιμο, που έχει τις ρίζες του στον Πόντο και συμβολίζει την Ανάσταση του Κυρίου και τη σύγκρουση του καλού με το κακό.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανούσσας με την υποστήριξη του Δήμου Σιντικής τηρούν και φέτος το έθιμο στην πλατεία του χωριού, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, κάτοικοι αλλά και επισκέπτες.

Οι συμμετέχοντες στις «Αυγομαχίες» χρησιμοποιούν βρασμένα άβαφα αβγά και η διαδικασία θέλει ο ένας μετά τον άλλον να σηκώνεται να χτυπάει τα αυγά του άλλου, ώστε στο τέλος να αναδειχθεί ο νικητής εκείνος, που θα έχει σπάσει τα περισσότερα.

Μάλιστα, φέτος, ζωντανά στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Περίμετρος» ο… τελικός των Αυγομαχιών ανέδειξε τον μεγάλο νικητή, σε ένα σπάνιο γεγονός αφού οι δύο φιναλίστ είχαν μείνει με ένα και μοναδικό τελευταίο αυγό στη «φαρέτρα» τους.

Οι «αυγομαχίες» πλαισιώνονται πάντα με παραδοσιακό γλέντι και πατροπαράδοτα ποντιακά εδέσματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

