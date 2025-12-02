MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε τροχιά κινητοποιήσεων και οι αγρότες του Έβρου – Κάλεσμα συμμετοχής σε Ροδόπη και Ξάνθη

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στο τελωνείο των Κήπων θα κατευθυνθούν, σήμερα, με τα τρακτέρ τους οι αγρότες του νοτίου και κεντρικού Έβρου διεκδικώντας -μεταξύ άλλων- εξόφληση των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαμηλότερο κόστος παραγωγής και τη διασφάλιση μιας βιώσιμης αγροτικής πολιτικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, στις 16.00 θα αναχωρήσουν για το Τελωνείο των Κήπων τα τρακτέρ από την περιοχή του Σουφλίου και ένα τέταρτο αργότερα τα τρακτέρ από το Τυχερό. Οι δύο μηχανοκίνητες πορείες θα συναντηθούν στον Προβατώνα, απ’ όπου και θα κατευθυνθούν στον Πέπλο. Εκεί θα έχουν μεταβεί και τα τρακτέρ της περιοχής των Φερών και στη συνέχεια όλοι μαζί θα σταθμεύσουν στον χώρο του Τελωνείου, προκειμένου να προχωρήσουν σε διακοπή της κυκλοφορίας μόνο των φορτηγών διεθνών μεταφορών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας -από και προς Τουρκία.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης απηύθυνε δημόσιο κάλεσμα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις προς τους αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συλλόγους Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου, Κομοτηνής και Ξάνθης, προκειμένου, όπως σημειώνει στην προαναφερθείσα ανακοίνωση, να σταλεί ένα μήνυμα ενότητας και αγωνιστικότητας.

Οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Έβρου -Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας- έχουν εξαγγείλει την έναρξη των κινητοποιήσεών τους για την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, οπότε και θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών στον κόμβο των Καστανεών καθώς και όλων των οχημάτων στο τελωνείο των Καστανεών και στον συνοριακό σταθμό Ορμενίου.

Αλεξανδρούπολη Έβρος

