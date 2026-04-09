Σε πλήρη εξέλιξη η πασχαλινή έξοδος – Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια

THESTIVAL TEAM

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πασχαλινή έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής, με το Λιμενικό Σώμα να έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση και την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία και τις εκτιμήσεις του Λιμενικού Σώματος, για την σημερινή έξοδο, για σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, από το λιμάνι του Πειραιά και την πύλη Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί 20 απόπλοι, με 20.225 αναχωρήσεις επιβατών.

Για τον Αργοσαρωνικό θα πραγματοποιηθούν 23 απόπλοι συμβατικών επιβατηγών-οχηματαγωγών και 15 αναχωρήσεις υδροπτέρυγων, με 2.322 αναχωρήσεις επιβατών.

Από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 11 απόπλοι πλοίων προς τις Κυκλάδες, με εκτιμώμενη αναχώρηση 7.440 επιβατών, καθώς και τέσσερα επιπλέον δρομολόγια προς Μαρμάρι.

Από το Λαύριο θα πραγματοποιηθούν εννέα απόπλοι με την επιβατική κίνηση να υπολογίζεται σε 2.284 αναχωρήσεις επιβατών.

Σε ό,τι αφορά τη χθεσινή ημέρα, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 14 απόπλοι, με 15.214 επιβάτες να αναχωρούν. Από τη Ραφήνα καταγράφηκαν 13 αναχωρήσεις πλοίων με 5.528 επιβάτες, ενώ στον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν 33 απόπλοι με 7.016 επιβάτες.

Από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν 6 απόπλοι, με 1.348 επιβάτες να αναχωρούν.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

