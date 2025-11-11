Σε εξέλιξη το αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα: Κατευθύνονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Δείτε φωτογραφίες

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας η πορεία των αγροτών και κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα, προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με το ertnews, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν προσυγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη και λίγα λεπτά πριν τις 12:00 ξεκίνησε η πορεία τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως λόγω της συγκέντρωσης και της επικείμενης πορείας πραγματοποιούνται ρυθμίσεις στις οδούς Καρόλου, Μάρνη, Αχαρνών, Λιοσίων, Δομοκού και σε παρακείμενες οδούς.

Δείτε φωτογραφίες του Intime:

Τα αιτήματα των αγροτών

Σημειώνεται πως η κινητοποίηση διοργανώνεται από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών διεκδικώντας την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και την στήριξη της κτηνοτροφίας που βρίσκεται σε κρίση λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Μετά το συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα ακολουθήσει πορεία και παράσταση διαμαρτυρίας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αναμένονται αυξημένα μέτρα της Τροχαίας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Στη συνέχεια Αντιπροσωπεία των αγροτών θα επιδώσει ψήφισμα με τα αιτήματα τους στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οριστικές αποφάσεις για τη συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια, στις 23 Νοεμβρίου.

‘Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας «οι πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται, μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων».

Επίσης τόνισε ότι τέλος Νοεμβρίου θα πληρωθεί η βασική ενίσχυση, καθώς και 178 εκατομμύρια ευρώ το Μέτρο 23 για απώλεια εισοδήματος.