MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε εξέλιξη το αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα: Κατευθύνονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Δείτε φωτογραφίες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας η πορεία των αγροτών και κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα, προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με το ertnews, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν προσυγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη και λίγα λεπτά πριν τις 12:00 ξεκίνησε η πορεία τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως λόγω της συγκέντρωσης και της επικείμενης πορείας πραγματοποιούνται ρυθμίσεις στις οδούς Καρόλου, Μάρνη, Αχαρνών, Λιοσίων, Δομοκού και σε παρακείμενες οδούς.

Δείτε φωτογραφίες του Intime:

Τα αιτήματα των αγροτών

Σημειώνεται πως η κινητοποίηση διοργανώνεται από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών διεκδικώντας την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και την στήριξη της κτηνοτροφίας που βρίσκεται σε κρίση λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Μετά το συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα ακολουθήσει πορεία και παράσταση διαμαρτυρίας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αναμένονται αυξημένα μέτρα της Τροχαίας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Στη συνέχεια Αντιπροσωπεία των αγροτών θα επιδώσει ψήφισμα με τα αιτήματα τους στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οριστικές αποφάσεις για τη συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια, στις 23 Νοεμβρίου.

‘Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας «οι πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται, μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων».

Επίσης τόνισε ότι τέλος Νοεμβρίου θα πληρωθεί η βασική ενίσχυση, καθώς και 178 εκατομμύρια ευρώ το Μέτρο 23 για απώλεια εισοδήματος.

Αγρότες Αθήνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Σοκ στο τουρκικό ποδόσφαιρο: 1024 ποδοσφαιριστές κατηγορούνται για στοιχηματικό σκάνδαλο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Ο Πάρης Ρούπος ξαναχτυπά! Κάνει χιούμορ με το αιματοκύλισμα στον μαραθώνιο της Βοστώνης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας και σήμερα στην Περιφερειακή Οδό

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Τραμπ: Απαιτεί από το BBC να ζητήσει συγγνώμη για το “πειραγμένο” βίντεο και να κατεβάσει το ντοκιμαντέρ – Απειλεί με αγωγή 1 δισ. δολαρίων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Συνάντηση Γκιουλέκα-Πιερρακάκη στο ΥΜΑΘ – “Η Θεσσαλονίκη αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση”

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Σοφία Βόσσου για την κόρη της: Το να παρεμβαίνεις στο κάρμα του άλλου είναι μεγάλη αμαρτία