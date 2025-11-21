Σε εξέλιξη η διαδικασία προσλήψεων για 176 δασοπόνους και 105 δασολόγους σε όλη την Ελλάδα

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία των προσλήψεων για 176 δασοπόνους και 105 επιπλέον δασολόγους σε όλη την Ελλάδα οι πρώτοι από τους οποίους, αναμένεται να αναλάβουν υπηρεσία στις αρχές του 2026 ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο γενικός γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευστάθιος Σταθόπουλος.

Παράλληλα, μιλώντας σε ημερίδα που διοργάνωσε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με θέμα τα δάση και το αστικό περιβάλλον, ανέφερε ότι στο νέο οργανόγραμμα που έχει ήδη ολοκληρωθεί με στόχο να φύγει το συντομότερο για το ΣτΕ, έχει ληφθεί μέριμνα για την ενίσχυση των οργανικών θέσεων των δασικών υπηρεσιών.

Ο κ. Σταθόπουλος εξήρε τη συμβολή του προγράμματος «ANTINERO» στα δάση τονίζοντας ότι «καθαρίστηκαν» ένα εκατομμύριο στρέμματα και ξεκαθάρισε ότι η δασοπυρόσβεση θα παραμείνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στην Πολιτική Προστασία.

«Το τωρινό σύστημα είναι καθαρό και δεν εμπλέκει πολλούς παράγοντες, δίνοντας σαφή αρμοδιότητα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας».

Αντίθετη άποψη είχε ο Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος, τ. Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, ο οποίος στην ομιλία του, ζήτησε η Δασική υπηρεσία να αποκτήσει έναν άμεσο και ουσιαστικό ρόλο στην πρόληψη και αρχική προσβολή των δασικών πυρκαγιών μέσα από ένα νέο σχήμα.

«Η απαξίωση της δασικής υπηρεσίας έχει σαφώς μερίδιο ευθύνης τόσο στη γενικότερη αρνητική εξέλιξη του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών στη χώρα, όσο και στην αναποτελεσματική πρόληψη» είπε.

Για αναχρονιστικό νομοθετικό πλαίσιο που εμποδίζει τη συνεργασία υπηρεσιών με την Αυτοδιοίκηση μίλησε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης θέτοντας ως παράδειγμα τα εμπόδια που συναντά ο δήμος όταν θέλει να παρέμβει σε δασικούς χώρους.

«Δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε έναν χώρο που έχει οριστεί με Προεδρικό Διάταγμα ως χώρος στάθμευσης απέναντι από το ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς επειδή θεωρείται δασικός χώρος και έτσι αδυνατούμε να προχωρήσουμε στην κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ 500 θέσεων» σημείωσε, προσθέτοντας ότι και για το Πάρκο στην πλατεία Ελευθερίας που λειτουργεί επί 20 χρόνια ως χώρος στάθμευσης, απαιτείται άδεια από τη δασική υπηρεσία.



Λ.Κυρίζογλου, πρόεδρος ΚΕΔΕ: Επαναδιοργάνωση και επαναστελέχωση της Δασικής Υπηρεσίας και ανάθεση σ’ αυτήν της κατάσβεσης των πυρκαγιών στα δάση



Αλλαγή στη φιλοσοφία της πρόληψης δασικών πυρκαγιών ζήτησε ο Λάζαρος Κυρίζογλου, πρόεδρος ΚΕΔΕ, δήμαρχος Αμπελοκήπων -Μενεμένης, προτείνοντας την άμεση επαναδιοργάνωση και επαναστελέχωση των αποδιοργανωμένων και υποστελεχωμένων Δασικών Υπηρεσιών και την ανάθεση σ’ αυτές της πρόληψης και κατάσβεσης των πυρκαγιών στα δάση και τις δασικές εκτάσεις. Η Πυροσβεστική θα έχει την ευθύνη των λεγόμενων αστικών πυρκαγιών και όταν απαιτείται θα συνεπικουρεί τη Δασική Υπηρεσία.

«Ταυτόχρονα», συμπλήρωσε, «απαιτείται εμπλοκή, για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών και των γεωργικών, δασικών και μελισσοκομικών συνεταιρισμών και των ρητινοκαλλιεργητών». Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι είναι εσφαλμένη η αντίληψη ότι τα αεροπλάνα σβήνουν τις φωτιές.

«Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει το αντίθετο. Τα αεροπλάνα καταστέλλουν τις πυρκαγιές στα δάση και οι επίγειες δυνάμεις ενεργούν για την κατάσβεση, δηλαδή αποτελειώνουν τις φωτιές».

Στο έργο LIFE GoProForMed αναφέρθηκε ο Πέτρος Κακούρος, δασολόγος, υπεύθυνος Δασικών Προγραμμάτων Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων -Υγροτόπων. Συγκεκριμένα, το Δάσος του Χορτιάτη επιλέχτηκε μαζί με άλλα 11 χαρακτηριστικά Μεσογειακά δάση από Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία για την έρευνα, επίδειξη και εφαρμογή μεθόδων διατήρησης της δασικής βιοποικιλότητας, καθώς είναι και περιαστικό δάσος αλλά παρουσιάζει υψηλή βιοποικιλότητα και ταυτόχρονα μοναδικά στοιχεία του αγροτικού και τεχνικού πολιτισμού.

Στα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, εμβάθυνση της γνώσης του δάσους τους, βελτιστοποίηση της διαχείρισης και εντοπισμός θέσεων δασοκομικής εκπαίδευσης ενός εκταρίου με όλα τα δέντρα αριθμημένα, χαρτογραφημένα και καταγεγραμμένα με ανοικτά δεδομένα.

Εξαιρετικά χαρακτήρισε τα αποτελέσματα από τα drones που χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό και αποτροπή πυρκαγιάς, ο δήμαρχος Πανοράματος Ιγνάτιος Καϊτετζίδης ζητώντας παράλληλα, να γίνουν συστηματικές και στοχευμένες δενδροφυτεύσεις που θα ανανεώσουν το περιαστικό δάσος.

Χαιρετίζοντας τις εργασίες της ημερίδας ο υφυπουργός εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας τόνισε ότι το δάσος προσφέρει ανυπολόγιστα πλεονεκτήματα στην πόλη και πρέπει να γίνει πιο «φιλικό» για να μην είναι στραμμένη η πόλη μόνο προς τη θάλασσα.