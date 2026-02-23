Σαρακοστιανό τραπέζι: Στο Καπάνι για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής οι Θεσσαλονικείς – Δείτε βίντεο και φωτό

Στην αγορά Καπάνι για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής σχετικά με το σαρακοστιανό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας βρίσκονται πολλοί Θεσσαλονικείς που κάνουν τις αγορές τους από νωρίς το πρωί.

Τα καλαμάρια, οι γαρίδες, τα μύδια και οι σουπιές έχουν την τιμητική τους, ενώ πολλοί ψωνίζουν και άλλα νηστίσιμα όπως ταραμά, χαλβά κ.α..

Η επάρκεια των αγαθών είναι ικανοποιητική, οι τιμές ωστόσο «τσιμπημένες» κατά 10-15% σ σχέση με πέρυσι. Οι κατεψυγμένες γαρίδες ξεκινούν από 13 ευρώ το κιλό, τα θράψαλα και τα καλαμάρια από 8 ευρώ, τα μύδια από 6 και οι κατεψυγμένες σουπιές από 10-12 ευρώ το κιλό. Ακριβό είναι φέτος το φρέσκο χταπόδι που η τιμή του κυμαίνεται στα 22-24 ευρώ, ενώ πέρυσι ήταν στα 18 ευρώ. Η τιμή του φρέσκου καλαμαριού ξεκινάει επίσης από τα 22 ευρώ το κιλό.

Η αγορά Καπάνι θα μείνει ανοιχτή έως και τις 2 το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας ώστε οι πολίτες να κάνουν τις τελευταίες τους αγορές για το σαρακοστιανό τραπέζι.