ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σαντορίνη: 17χρονη κατέρρευσε από κατανάλωση αλκοόλ – Αναζητείται ο υπεύθυνος του μπαρ

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Στη Σαντορίνη, μία 17χρονη κατέρρευσε μετά από κατανάλωση τεσσάρων ποτών σε τοπικό μπαρ, σε νέο περιστατικό με ανήλικους και παράνομο αλκοόλ.

Τα ξημερώματα της Κυριακής (26.10.2025) μεταφέρθηκε σε λιπόθυμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Σαντορίνης.

Σύμφωνα με το Cyclades24.gr, η ανήλικη είχε βγει για να γιορτάσει την ονομαστική της εορτή, όμως λίγη ώρα αργότερα έχασε τις αισθήσεις της λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο κατάστημα προμηθεύτηκε το αλκοόλ και ποιοι ευθύνονται για τη διάθεσή του σε ανήλικο.

Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης του μπαρ όπου φέρεται να διασκέδαζε η 17χρονη.

Η κατάσταση της υγείας της δεν είναι ανησυχητική, ωστόσο το περιστατικό αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από την ευθύνη των επαγγελματιών στην εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση όσον αφορά την πώληση αλκοόλ σε ανήλικους.

Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό μέσα σε μία εβδομάδα, καθώς πριν λίγες ημέρες μία 16χρονη κατέρρευσε και πέθανε έξω από κλαμπ στο Γκάζι.

Αλκοόλ Σαντορίνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

