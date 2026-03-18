Σάλος στην Κρήτη: Μαθητές γυμνασίου έφτιαξαν με AI γυμνές φωτογραφίες συμμαθητριών και καθηγητριών τους

Μαθητές της Β’ Γυμνασίου στο Ηράκλειο Κρήτης τράβηξαν φωτογραφίες κοριτσιών, αλλά και καθηγητριών τους, τις πέρασαν από πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης και τις μετέτρεψαν σε γυμνές.

Μάλιστα, το πήγαν λίγο παραπέρα, καθώς κυκλοφόρησαν τις εικόνες μεταξύ τους και έτσι αυτές έφτασαν μέχρι τα θύματα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα CretaLive, κάποιες φωτογραφίες φέρεται να τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια εκδρομής που έγινε την περασμένη βδομάδα εκτός Κρήτης. Το πρωί της Δευτέρας 16/3 πήγε στο σχολείο πατέρας ενός κοριτσιού-θύματος και σταδιακά το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται.

Τελικά, δύο μαθητές ομολογήσαν την πράξη τους και τώρα οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να δουν πώς θα χειριστούν το θέμα παιδαγωγικά. Όπως σημειώνει το τοπικό Μέσο, σε μια κλειστή κοινωνία τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα.