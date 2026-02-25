Ρούτσι για εκταφές: Δεν υπάρχουν ούτε ιατροδικαστές, ούτε εργαστήρια προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις

Την απόφαση με την οποία αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του σχολίασε ο Πάνος Ρούτσι, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», όπου καλεσμένη ήταν και η δικηγόρος των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου.

Ο Πάνος Ρούτσι δήλωσε ότι η απόφαση γνωστοποιήθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρχε χρονικό περιθώριο για ενέργειες, ενώ έκανε λόγο για διαδικασίες που έγιναν «εξπρές» για τους συγγενείς.

Όπως δήλωσε: «Δεν είχαμε τα περιθώρια για ενέργειες καθότι η απόφαση ήρθε αργά το απόγευμα της Τρίτης. Οι διαδικασίες για όλους εμάς του συγγενείς έγιναν εξπρές. Περιμέναμε η εισαγγελέας Λάρισα να ορίσει εμπειρογνώμονα και ιατροδικαστή και μετά με τη σειρά μας θα ορίζαμε τους δικούς μας, πράγμα που δεν έγινε. Δεν υπάρχουν τα κατάλληλα εργαστήρια για τις εξετάσεις που θέλουμε και δεν υπάρχουν ιατροδικαστές να κάνουν αυτές τις εξετάσεις».

Στο ίδιο πλαίσιο, η Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, εκπροσωπώντας συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, έθεσε ζητήματα που αφορούν το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει αλλά και τις συνθήκες διαχείρισης των σορών μετά το δυστύχημα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα για τις εκταφές, ο τρόπος με τον οποίον έγιναν οι παραλαβές των σορών, δεν ξέρουμε καταρχήν μέσα τι υπάρχει. Η συλλογή των σορών από τον τρόπο του δυστυχήματος έγινε με τρόπο που δεν ήταν αξιόπιστος. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ανοίγοντας αυτά που θα ανοίξουμε τι θα βρούμε μέσα. Και όσον αφορά την ποιότητα την κατάσταση που θα βρίσκεται η σορός και αν πράγματι βρίσκεται μέσα το παιδί του Πάνου.»