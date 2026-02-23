MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ρόδος: Οι χαρταετοί… εμπόδισαν την προσγείωση αεροσκάφους – Η αντίδραση του πιλότου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με μισή ώρα καθυστέρηση προσγειώθηκε πτήση στο αεροδρόμιο της Ρόδου, λόγω… των χαρταετών.

Η πτήση από το Αμβούργο με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Ρόδου «Διαγόρας», ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας (23/2).

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το όχημα επιτήρησης της πίστας (Follow me, car) ειδοποίησε τον πύργο ελέγχου για παρουσία χαρταετών σε χαμηλό ύψος στην περιοχή Ιαλυσού-Κρεμαστής (πριν το αεροδρόμιο) και μάλιστα, στην τελική ευθεία προσγείωσης του αεροσκάφους.


Έκανε δύο γύρους το αεροσκάφος
Ο πιλότος ενημερώθηκε άμεσα για την κατάσταση και αποφάσισε να κάνει δύο γύρους για ασφάλεια. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά μισή ώρα αργότερα. Μάλιστα, για την απομάκρυνση των χαρταετών, ειδοποιήθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού.

