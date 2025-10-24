Ρόδος: Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με πέτρες και αυγά σε εργαζόμενους στην καθαριότητα

Ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε σήμερα λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα στους εργαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας οι οποίοι επέβαιναν σε απορριμματοφόρο του Δήμου της Ρόδου, στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, κοντά στο Νοσοκομείο της Ρόδου.

Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, η επίθεση σημειώθηκε κοντά στο νοσοκομείο της Ρόιδου, στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων και ενώ οι εργαζόμενοι επέβαιναν στο απορριμματοφόρο.

Το περιστατικό, προκάλεσε την έντονη αντίδραση των εργαζομένων, αλλά και την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών. Στο σημείο έφθασε περιπολικό της αστυνομίας, ωστόσο όμως οι δράστες είχαν καταφέρει να διαφύγουν.

Οι έρευνες πάντως συνεχίζονται από τις αστυνομικές αρχές, με αναζήτηση πληροφοριών από μαρτυρίες αλλά και από κάμερες της περιοχής