MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ρόδος: Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με πέτρες και αυγά σε εργαζόμενους στην καθαριότητα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε σήμερα λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα στους εργαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας οι οποίοι επέβαιναν σε απορριμματοφόρο του Δήμου της Ρόδου, στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, κοντά στο Νοσοκομείο της Ρόδου.

Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, η επίθεση σημειώθηκε κοντά στο νοσοκομείο της Ρόιδου, στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων και ενώ οι εργαζόμενοι επέβαιναν στο απορριμματοφόρο.

Το περιστατικό, προκάλεσε την έντονη αντίδραση των εργαζομένων, αλλά και την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών. Στο σημείο έφθασε περιπολικό της αστυνομίας, ωστόσο όμως οι δράστες είχαν καταφέρει να διαφύγουν.

Οι έρευνες πάντως συνεχίζονται από τις αστυνομικές αρχές, με αναζήτηση πληροφοριών από μαρτυρίες αλλά και από κάμερες της περιοχής

Ρόδος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 57 λεπτά πριν

Σταύρος Ζαλμάς: “Είμαι σε σχέση 16 χρόνια – Αν ζηλέψω, φεύγω την επόμενη μέρα”

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Γαλλία: Πίνακας του Πικάσο πωλήθηκε σε δημοπρασία για 32 εκατομμύρια ευρώ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες μηχανή στην Περιφερειακή Οδό – Κυκλοφοριακό “χάος” προς ανατολικά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

UEFA: ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έδωσαν πολύτιμους βαθμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Εργασίες καθαρισμού σήμερα στην Επαρχιακή Οδό Ν. Μουδανιών – Κύκλωμα Κασσάνδρας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Εργασίες τοποθέτησης φωτεινών σηματοδοτών σε πέντε κόμβους της λεωφόρου Μ. Θεοδωράκη από την Τετάρτη