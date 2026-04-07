Ρόδος: Γονείς πήραν άρρωστο βρέφος από θάλαμο του νοσοκομείου και επέστρεψε σε κρίσιμη κατάσταση

Συναγερμός σήμανε στο νοσοκομείο της Ρόδου, με τη ζωή ενός βρέφους να κινδυνεύει επειδή οι γονείς του αποφάσισαν ότι δεν χρειάζεται να νοσηλευτεί.

Συγκεκριμένα, ένα βρέφος 4 μηνών από το Ισραήλ μεταφέρθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου της Ρόδου με συμπτώματα αναπνευστικής δυσχέρειας, πυρετό και μειωμένη σίτιση. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση εισαγωγή του για παρακολούθηση και θεραπεία, λόγω της κατάστασής του.

Ωστόσο και σύμφωνα με το dimokratiki.gr, λίγες ώρες μετά την εισαγωγή, οι γονείς αποχώρησαν από το νοσοκομείο μαζί με το βρέφος, παρά τη σαφή αντίθεση των γιατρών. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε ανησυχία στο ιατρικό προσωπικό και ενεργοποίησε τις αρχές, καθώς θεωρήθηκε πιθανή έκθεση του παιδιού σε κίνδυνο. Ενημερώθηκαν άμεσα η αστυνομία και η εισαγγελία.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, το βρέφος επέστρεψε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο σε πολύ πιο επιβαρυμένη κατάσταση, παρουσιάζοντας σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια. Οι εξετάσεις έδειξαν σηπτική καταπληξία και σοκ, πιθανότατα λόγω πνευμονίας, μια κατάσταση που απειλούσε άμεσα τη ζωή του. Οι γιατροί προχώρησαν σε επείγουσα διασωλήνωση για την υποστήριξη της αναπνοής και ξεκίνησαν διαδικασίες για τη μεταφορά στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα.

Η αεροδιακομιδή πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας προς το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», με τη συνοδεία του πατέρα, ενώ η μητέρα παρέμεινε στη Ρόδο μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, το βρέφος ανταποκρίθηκε στη θεραπεία, σταθεροποιήθηκε και εκτιμάται ότι σύντομα θα βγει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας, εφόσον δεν προκύψουν επιπλοκές.

Παράλληλα, κινήθηκε ποινική διαδικασία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η μητέρα εντοπίστηκε και συνελήφθη προσωρινά, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα. Η ίδια υποστήριξε ότι υπήρξαν προβλήματα στις συνθήκες του νοσοκομείου και ότι η αποχώρηση έγινε έπειτα από σχετική επικοινωνία με το προσωπικό.

Τέλος, η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.