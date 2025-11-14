Ρόδος: Άνδρας εγκλωβίστηκε σε κάδο σκουπιδιών και δεν μπορούσε να βγει – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Άνδρας που εγκλωβίστηκε σε κάδο σκουπιδιών στη Ρόδο την Πέμπτη (13/11) μεταφέρθηκε, για προληπτικούς λόγους, στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης σε περιοχή της πόλης της Ρόδου σύμφωνα με τη rodiaki.gr, όπου κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο άνδρας βρέθηκε μέσα σε κάδο σκουπιδιών και αδυνατούσε να βγει έξω με δικές του δυνάμεις.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν για παροχή βοήθειας προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οι διασώστες του οποίου κατάφεραν να τον ανασύρουν και να τον μεταφέρουν για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο της Ρόδου.
