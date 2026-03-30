MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

“RESET: Ζωή μετά την εμμηνόπαυση” – Ενημερωτική εκδήλωση σήμερα από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Α΄ Δημοτική Κοινότητα και το Κοινοτικό Συμβούλιο, διοργανώνουν μια ξεχωριστή ενημερωτική εσπερίδα με τίτλο «RESET: Ζωή μετά την εμμηνόπαυση».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, στις 18:30, στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η εμμηνόπαυση δεν είναι το τέλος. Είναι μια νέα αρχή, μια ευκαιρία για γνώση, φροντίδα και επαναπροσδιορισμό της σχέσης της γυναίκας με το σώμα και τον εαυτό της.

Για την ολιστική κάλυψη του θέματος, στην εκδήλωση θα συμμετέχει μια ομάδα επιστημόνων, μεταξύ άλλων γυναικολόγος, ενδοκρινολόγος, διατροφολόγος, ψυχολόγος και γυμναστής, οι οποίοι θα αναλύσουν τις αλλαγές και τις προκλήσεις της εμμηνόπαυσης από διαφορετικές σκοπιές, όπως η υγεία, η ψυχολογία, η διατροφή και η σημασία της άσκησης.

Μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση και ερωτήσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να ενημερωθεί και να λύσει απορίες.

Η ενημέρωση είναι δύναμη και η φροντίδα του εαυτού μας ξεκινά από τη γνώση.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

Δήμος Θεσσαλονίκης

