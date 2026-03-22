MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ραφήνα: Ατύχημα σε πλοίο με 673 επιβάτες, κόπηκε ο κάβος, τραυματίστηκε μέλος του πληρώματος

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ραφήνας ότι κατά την προετοιμασία απόπλου του επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου «ΘΕΟΛΟΓΟΣ» Ν.Π. 11479, κόπηκε ο κάβος πρόσδεσης, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα και να εμπλακεί στην προπέλα.

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ένα μέλος πληρώματος του πλοίου έχασε την ισορροπία του και τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο.

Ο τραυματίας μετέβη με ιδιωτικό μέσο σε μονάδα υγείας για ιατρική περίθαλψη.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας, που διενεργεί την προανάκριση, αρχικά απαγορεύτηκε ο απόπλους του «ΘΕΟΛΟΓΟΣ», ενώ κατόπιν απεμπλοκής του κάβου και προσκόμισης βεβαιωτικού διατήρησης κλάσης από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί, επετράπη η συνέχιση του προγραμματισμένου δρομολογίου του για Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, με 673 επιβάτες, 133 ιδιωτικά οχήματα, 40 φορτηγά και τρία λεωφορείο.

Ραφήνα

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

