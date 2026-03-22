Ραφήνα: Ατύχημα σε πλοίο με 673 επιβάτες, κόπηκε ο κάβος, τραυματίστηκε μέλος του πληρώματος

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ραφήνας ότι κατά την προετοιμασία απόπλου του επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου «ΘΕΟΛΟΓΟΣ» Ν.Π. 11479, κόπηκε ο κάβος πρόσδεσης, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα και να εμπλακεί στην προπέλα.

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ένα μέλος πληρώματος του πλοίου έχασε την ισορροπία του και τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο.

Ο τραυματίας μετέβη με ιδιωτικό μέσο σε μονάδα υγείας για ιατρική περίθαλψη.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας, που διενεργεί την προανάκριση, αρχικά απαγορεύτηκε ο απόπλους του «ΘΕΟΛΟΓΟΣ», ενώ κατόπιν απεμπλοκής του κάβου και προσκόμισης βεβαιωτικού διατήρησης κλάσης από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί, επετράπη η συνέχιση του προγραμματισμένου δρομολογίου του για Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, με 673 επιβάτες, 133 ιδιωτικά οχήματα, 40 φορτηγά και τρία λεωφορείο.