Πύργος: Μαθητές παρέλασαν με μαύρες κορδέλες για τον συμμαθητή τους που σκοτώθηκε πέφτοντας από μπαλκόνι – Βίντεο

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική και συμβολική κίνηση οι μαθητές παρέλασαν για την 25η Μαρτίου και αποχαιρέτησαν τον αγαπημένο τους συμμαθητή, τον έφηβο Ασημάκη, ο οποίος σκοτώθηκε πέφτοντας από τον μπαλκόνι στον Πύργο.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, όλοι οι μαθητές του 4ου Γενικού Λυκείου Πύργου που φοιτούσε και ο Ασημάκης αποφάσισαν να φορέσουν μαύρη κορδέλα στο πέτο ως ένδειξη πένθους για τον αγαπημένο συμμαθητής τους.

Ο νεαρός μαθητής έχασε τη ζωή του την Παρασκευή 13 Μαρτίου, πέφτοντας από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στον Πύργο.

Κατά τη διάρκεια της παρέλασης, οι συμμαθητές του περπάτησαν με σοβαρότητα και σιωπή, εμφανώς συγκινημένοι. Η εικόνα των αμίλητων νεαρών μαθητών ήταν συγκλονιστική.