ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πτώση ατόμου στις ράγες στο μετρό στο Σύνταγμα – Έχει τραυματιστεί σοβαρά

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εκτός λειτουργίας παραμένει το πρωί της Πέμπτης ο σταθμός του Συντάγματος στη Γραμμή 2 του Μετρό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, στη Γραμμή 2 του Μετρό η κυκλοφορία προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη-Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη-Ελληνικό, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Σύνταγμα.

Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 είναι εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει ανταπόκριση με τη Γραμμή 3.

Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 3 είναι ανοιχτός.

