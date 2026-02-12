Πτώση ατόμου στις ράγες στο μετρό στο Σύνταγμα – Έχει τραυματιστεί σοβαρά

Εκτός λειτουργίας παραμένει το πρωί της Πέμπτης ο σταθμός του Συντάγματος στη Γραμμή 2 του Μετρό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, στη Γραμμή 2 του Μετρό η κυκλοφορία προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη-Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη-Ελληνικό, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Σύνταγμα.

Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 είναι εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει ανταπόκριση με τη Γραμμή 3.

Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 3 είναι ανοιχτός.