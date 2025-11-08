Προβλήματα από την έντονη βροχόπτωση στο Αγρίνιο – Έκλεισαν δρόμοι, πλημμύρισαν σπίτια – Βίντεο & φωτο

Σημαντικά προβλήματα έχουν προκαλέσει στο Αγρίνιο οι σφοδρές βροχοπτώσεις από το ξημέρωμα του Σαββάτου.

Η καταιγίδα προκάλεσε υπερχείλιση ρεμάτων στην περιοχή της Νεάπολης και της Μεγάλης Χώρας (Πλατανόρεμα, Καλαμόρεμα) λόγω του μεγάλου όγκου νερού που έπεσε σε λίγες ώρες.

Στις διασταυρώσεις Σταλίκα και στα Τριαντέικα υπήρξαν πλημμυρικά φαινόμενα αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία, σύμφωνα με τοπικά μέσα. Το ρεύμα προς Αγρίνιο στην ε.ο. Αγρινίου-Εμπεσού έκλεισε προσωρινά με την Αστυνομία να είναι επί ποδός για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Νερά εισέβαλαν σε σπίτια σε Μεγάλη Χώρα και Νεάπολη ενώ καταγράφονται πλημμύρες και σε χωράφια.

Φωτογραφία: Agriniopress.gr

Στα Καλύβια έχουν γίνει τουλάχιστον πέντε αντλήσεις υδάτων από σπίτια. Επιχειρούν από νωρίς Πυροσβεστικά οχήματα και μηχανήματα του δήμου Αγρινίου.

Φωτογραφία: Agriniopress.gr

Νερά επίσης συσσωρεύτηκαν σε σημεία έξω από το Ειδικό σχολείο Νεάπολης, πλησίον των Αποθηκών Παπαστράτου στη Μεγάλη Χώρα όπου ακινητοποίηθηκε όχημα ενώ πρόβλημα υπήρξε και στο γυμναστήριο των σχολείων στην οδό Μαβίλη του Αγρινίου όπου από σημεία της οροφής έσταζαν νερά μη επιτρέποντας τις προπονήσεις.

Φωτογραφία: Agriniopress.gr

Το μεσημέρι η ΕΜΥ προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία η πορτοκαλί προειδοποίηση παραμένει σε ισχύ.

Φωτογραφία: Agriniopress.gr

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: