Προκηρύχθηκαν θέσεις Μουφτή στις Μουφτείες Κομοτηνής και Ξάνθης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την πλήρωση θέσεων Μουφτή στις Μουφτείες Κομοτηνής και Ξάνθης προκήρυξε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Όπως αναφέρεται, η θητεία του εκάστοτε Μουφτή θα είναι πενταετής, με δυνατότητα ανανέωσης για μία φορά.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι αποκλειστική, αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στον τύπο και λήγει σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την τελευταία δημοσίευση στον τύπο.

Στις προκηρύξεις αναφέρονται αναλυτικά τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα πρόσθετα προσόντα, ο τρόπος απόδειξης προσόντων, η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής αίτησης συμμετοχής, τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα κωλύματα – ασυμβίβαστα διορισμού σε θέση Μουφτή, ο τρόπος επιλογής και εγκατάστασης Μουφτή.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο τεύχος Α.Σ.Ε.Π 6 /09.02.2026 (ΑΔΑ: Ψ9ΑΗ46ΝΚΠΔ-ΜΞ0), έχει αναρτηθεί στον δικτυακό ιστότοπο του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (http://www.minedu.gov.gr) και της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (http://www.pdeamth.gr).

Μουσουλμάνοι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

