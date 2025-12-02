Πρόεδρος ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Καρδίτσας: Στολίσαμε χριστουγεννιάτικο δέντρο στο μπλόκο, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα φερθεί η κυβέρνηση

«Τα αιτήματά μας είναι το εξής ένα. Η επιβίωσή μας, η ύπαρξή μας, να παραμείνουν τα χωριά μας ζωντανά, να μείνει η ύπαιθρος ζωντανή και βεβαίως και σαν καταναλωτές και όλος ο ελληνικός λαός να μπορεί να γεύεται τα ελληνικά προϊόντα που αυτή η χώρα τα παράγει όλα» τόνισε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας Κώστας Τζέλλας, ερωτηθείς από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές», τι ζητούν οι αγρότες από την κυβέρνηση.

«Επειδή φέτος ήταν μια χρονιά που έρχονται συσσωρευμένα τα προβλήματα, το πρώτο μέτρο που πρέπει να γίνει είναι η αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος σε προϊόντα τα οποία και λόγω τιμών και λόγω παραγωγής δεν μπορούμε να καλύψουμε το κόστος παραγωγής. Άρα, εκεί πρέπει να υπάρξει μία γενναία και πραγματική κάλυψη εισοδήματος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε φέτος. Γιατί αυτή τη στιγμή χρωστάμε τα πάντα» συνέχισε ο κ. Τζέλλας.

Δεδομένου ότι αναμένεται σύμφωνα με τις κυβερνητικές δεσμεύσεις να δοθούν οι επιδοτήσεις μέχρι το τέλος του μήνα, ο κ. Τζέλλας ρωτήθηκε τι επιπλέον ζητούν οι αγρότες με τις κινητοποιήσεις τους. «Η ίδια η κυβέρνηση με τα εκατομμύρια που μοιράζει, βέβαια έχει παραδεχτεί ότι τα χρήματα που παίρνουμε είναι λιγότερα σε σχέση με πέρυσι, η ίδια η κυβέρνηση, δεν το λέμε εμείς, από 500 εκατομμύρια που έλεγαν, γιατί με εκατομμύρια μιλάνε αυτοί, 500 εκατομμύρια, πήραμε 360 εκατομμύρια.

Τα εκατομμύρια τα ακούμε λες και είναι στραγάλια. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι στην τσέπη μας, δηλαδή αυτά τα 360 εκατομμύρια, είναι για έναν αγρότη με 200 στρέμματα που κάποτε ήταν και μεγαλοαγρότης αυτός, τώρα είναι βιοπαλαιστής και αυτός, θα πάρει στην καλύτερη περίπτωση, εφ’ όσον πάρει τα χρήματα και ΕΛΓΑ, 1500 ευρώ θα του μείνουν, με μία με μία καλλιέργεια διακοσίων στρεμμάτων» ανέφερε.

«Αυτό που διεκδικούσαμε πάντα είναι να συνδεθεί η επιδότηση με την παραγωγή, που σημαίνει ότι όποιος παράγει και το προϊόν που παράγει να αμείβεται, όχι να δηλώνει, γιατί γι’ αυτό είχαμε τόσους φραπέδες, είχαμε αυτό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί το κάνουν αυτό; Γιατί τόσα χρόνια που εμείς βγαίναμε στον δρόμο και διεκδικούσαμε να υιοθετηθεί αυτό το μέτρο, δυστυχώς για εμάς η κυβέρνηση ήθελε να μην το εφαρμόσει και να επιδοτούνται κάποιοι οι οποίοι χωρίς να δουλεύουν έπαιρναν χρήματα. Άρα, αν θυμάστε οι αγρότες του Κολωνακίου, αυτό δεν το κάναμε εμείς. Χρόνια τώρα. Ποιος το έκανε αυτό; Εμείς;» προσέθεσε ο κ. Τζέλλας.

Ως προς το μέγεθος της εισοδηματικής ενίσχυσης που ζητούν, εξηγώντας πόση μπορεί να είναι, είπε χαρακτηριστικά «στο βαθμό που πρέπει, έτσι ώστε να μπορούμε να βγάλουμε τη χρονιά φέτος και να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να συνεχίσουμε την καλλιέργειά μας».

Ειδικά σε σχέση με την αναπλήρωση εισοδήματος, επισήμανε ότι αυτά είναι χρήματα τα οποία πρέπει να δοθούν στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, «έτσι ώστε φέτος τουλάχιστον να μπορέσουμε να σπρώξουμε την χρονιά και βέβαια μετά να παρθούν μέτρα τέτοια που να μας διασφαλίζουν ότι μπορούμε να δουλεύουμε και να αμειβόμαστε».

«Οι κατώτερες εγγυημένες τιμές που ζητάμε έχουν σχέση άμεση με το κόστος παραγωγής. Ζητάμε στο κόστος παραγωγής αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα 7 λεπτά την κιλοβατώρα. Μετά από αγώνα βέβαια στο δρόμο πάλι μας είπαν ότι έγινε το Γαία και θα παίρνετε 10 λεπτά. Τα 10 λεπτά όμως τα έπαιρναν μόνο οι αγρότες, πρώτον που δεν είχαν διακανονισμό στη ΔΕΗ.

Αυτοί που έχουν διακανονισμό πάνε 15 και 16 λεπτά. Αυτοί που είχαν ρεύμα, είχαν στο όνομά τους τιμολόγιο μέχρι τον Αύγουστο του 24. Κάποιος δηλαδή που έκανε μεταβίβαση μετά τον Αύγουστο 24 δεν έμπαινε στο Γαία» συμπλήρωσε ο κ. Τζέλλας σημειώνοντας ότι βασικό αίτημα των αγροτών είναι το κόστος παραγωγής.

Σχετικά με τη σημερινή ευρεία σύσκεψη των αγροτών όπου θα αποφασίσουν πώς θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, ο κ. Τζέλλας ανέφερε τα εξής.

«Σήμερα μαζευόμαστε εδώ οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων από 50 χωριά που συμμετέχουν στο μπλόκο, έτσι ώστε να συζητήσουμε τα πράγματα και να δούμε τι δράσεις μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να πιέσουμε περισσότερο την κυβέρνηση. Αυτό όμως που περιμένουμε πιο πολύ είναι μέχρι το τέλος της εβδομάδας να ολοκληρωθεί η έξοδος των αγροτών, των συναδέλφων αγροτών από όλη τη χώρα στους δρόμους γιατί είναι κάποια προβλήματα τα οποία ακουμπάνε στις ανάγκες των αγροτών όλης της χώρας και των κτηνοτρόφων και των μελισσοκόμων που σημαίνει ότι συνολικά θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση».

Όσο αφορά την κοινωνία και το κατά πόσο μπορεί να βρεθεί απέναντι στους αγρότες εφόσον κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις με κλείσιμο δρόμων, στις ημέρες των γιορτών ειδικά και ενώ τα περασμένα χρόνια οι αγρότες προχωρούσαν μόνο σε συμβολικούς αποκλεισμούς, ο κ. Τζέλλας επισήμανε «εγώ βλέπω την κοινωνία εδώ να είναι δίπλα μας, να μας στηρίζει. Δεν δημιουργούμε κανένα πρόβλημα εμείς. Αυτή που δημιουργεί πρόβλημα προφανώς είναι η ελληνική κυβέρνηση και το κράτος γενικότερα με την πολιτική που ακολουθεί.

Η απόφαση που πήραμε βέβαια στη μεγάλη σύσκεψη που έκανε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στη Νίκαια είναι ότι θα κάνουμε κινητοποιήσεις όπου και όπως μπορούμε, έτσι ώστε να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να φέρνουμε εμπόδια στον κόσμο και να τον δυσκολεύουμε τη ζωή. Ίσα ίσα. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αυτός ο αγώνας που κάνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σήμερα είναι ένας αγώνας για όλους μας, για να ξέρουμε τι τρώμε».

Η απάντησή του, τέλος, στο εάν θα κάνουμε γιορτές με μπλόκα, είναι «τα κυβερνητικά στελέχη να ρωτήσετε, αν δώσουν λύσεις πραγματικές και όχι επικοινωνιακού τύπου τότε και εμείς θέλουμε να γυρίσουμε στα σπίτια μας, να κάνουμε γιορτές. Και εμείς έχουμε οικογένειες. Άνθρωποι είμαστε και εμείς όπως όλοι. Και εμείς θέλαμε να κάνουμε γιορτές στα σπίτια μας, με την οικογένειά μας.

Αν μας αναγκάσουν, εμείς στολίσαμε ένα δέντρο χριστουγεννιάτικο στο μπλόκο εκεί, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα φερθεί η κυβέρνηση. Πιθανόν να πάρουμε τις οικογένειές μας και να είμαστε εκεί».