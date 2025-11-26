Προ των πυλών για απεργιακές κινητοποιήσεις στις λαϊκές αγορές – Έκτακτη συνεδρίαση για την τελική απόφαση

Σε δυναμικές κινητοποιήσεις ετοιμάζεται να προχωρήσει τις επόμενες μέρες η Γενική Συνομοσπονδία Παραγωγών-Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, συγκαλεί την ερχόμενη Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 20:00 συμβούλιο με μοναδικό θέμα την λήψη απόφασης για απεργία σε όλες τις λαϊκές της χώρας.

Στόχος είναι να ενημερωθούν οι καταναλωτές για τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν, να ενημερωθούν τα κόμματα για τις θέσεις και τις ανάγκες του κλάδου και οι βουλευτές για τις επιπτώσεις των μέτρων στην επιβίωση των λαϊκών αγορών.

Σημειώνεται ότι η απεργία «αφορά τα μέτρα του Υπουργείου Οικονομικών, και συγκεκριμένα: