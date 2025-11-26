MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προ των πυλών για απεργιακές κινητοποιήσεις στις λαϊκές αγορές – Έκτακτη συνεδρίαση για την τελική απόφαση

THESTIVAL TEAM

Σε δυναμικές κινητοποιήσεις ετοιμάζεται να προχωρήσει τις επόμενες μέρες η Γενική Συνομοσπονδία Παραγωγών-Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, συγκαλεί την ερχόμενη Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 20:00 συμβούλιο με μοναδικό θέμα την λήψη απόφασης για απεργία σε όλες τις λαϊκές της χώρας.

Στόχος είναι να ενημερωθούν οι καταναλωτές για τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν, να ενημερωθούν τα κόμματα για τις θέσεις και τις ανάγκες του κλάδου και οι βουλευτές για τις επιπτώσεις των μέτρων στην επιβίωση των λαϊκών αγορών.

Σημειώνεται ότι η απεργία «αφορά τα μέτρα του Υπουργείου Οικονομικών, και συγκεκριμένα:

  1. Όχι στην επιβολή μέτρων όπως το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, που στην πράξη και από τις συνθήκες που δουλεύουμε δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
  2. Όχι στην τεκμαρτή φορολόγηση.
  3. Όχι στα συνεχή και δυσβάσταχτα φορολογικά εμπόδια», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Γενικής Συνομοσπονδίας Παραγωγών Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας.

Λαϊκές αγορές

