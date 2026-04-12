Πρέβεζα: Η νύχτα έγινε μέρα από τα πυροτεχνήματα στην Ανάσταση στον Άγιο Θωμά

Με μεγάλη συμμετοχή πιστών πραγματοποιήθηκε και φέτος η Αναστάσιμη Ακολουθία στον Ιερό Ναό του Αγίου Θωμά στην Πρέβεζα. Αμέσως μετά, ακολούθησε το εντυπωσιακό έθιμο με τα πυροτεχνήματα, το οποίο προετοιμάζουν κάθε χρόνο οι κάτοικοι της περιοχής και προσελκύει ολοένα και περισσότερους ντόπιους αλλά και επισκέπτες.

Λίγο πριν ακουστεί το «Χριστός Ανέστη», ο ιερέας της ενορίας, συνοδευόμενος από τους πιστούς με αναμμένες λαμπάδες, κατευθύνθηκε προς το γραφικό λιμανάκι του χωριού. Εκεί, όλοι μαζί έψαλαν το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης, σε μια ιδιαίτερα κατανυκτική ατμόσφαιρα.

Με την αναγγελία του «Χριστός Ανέστη», ο ουρανός της Πρέβεζας φωτίστηκε από δεκάδες πυροτεχνήματα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. Όσοι επέλεξαν να γιορτάσουν την Ανάσταση στον Άγιο Θωμά είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα φαντασμαγορικό πρόγραμμα με εναέρια βεγγαλικά, που εκτοξεύονταν ακόμη και μέσα από τη θάλασσα, χαρίζοντας μια μοναδική εμπειρία.

