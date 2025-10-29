MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πραγματοποιήθηκε παρουσία Τσιάρα η πρώτη συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής για την ευλογιά – Ποια μέτρα εξετάζονται

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την πρώτη της συνεδρίαση πραγματοποίησε σήμερα η Επιστημονική Επιτροπή, παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.

Η Επιτροπή, την οποία συντονίζει ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, έχει ως αποστολή την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, την παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου και την προσαρμογή των δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν τα έως τώρα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς και συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα της στρατηγικής που εφαρμόζει το Υπουργείο.

Ο Υπουργός Κώστας Τσιάρας ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής την επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης, με βάση τα τελευταία δεδομένα και τις νεότερες επιστημονικές εκτιμήσεις για την εξέλιξη της ζωονόσου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει:

  • Τη λήψη μέτρων για την προστασία των περιοχών που παραμένουν καθαρές από την
    ευλογιά.
  • Τις επιπτώσεις της κυνηγετικής δραστηριότητας στην εξάπλωση της νόσου.
  • Τον ενδεχόμενο ρόλο των ζωοτροφών ως παράγοντα διασποράς.

Στόχος, όπως επισημάνθηκε, είναι η ενίσχυση της επιτήρησης του ζωικού πληθυσμού,
η ενιαία εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων και η έγκαιρη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς.

Ευλογιά των αιγοπροβάτων

