Ποτάμι σκουπιδιών στο Άστρος Κυνουρίας – Τόνοι απορριμμάτων πέφτουν στη θάλασσα

Εικόνες ντροπής, κατέγραψε η κάμερα του Alpha, στην κοίτη του ποταμού Τάρου, στο Άστρος Κυνουρίας, όπου σύμφωνα με τους κατοίκους, ασυνείδητοι, έχουν πετάξει τόνους σκουπιδιών, τα οποία τελικά, καταλήγουν στη θάλασσα.

Στις εκβολές του ποταμού, μόλις 1,5 χιλιόμετρα μακριά από τη θάλασσα, πολίτες πετούν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων όλων των ειδών. Αυτά τα σκουπίδια, με την πρώτη μεγάλη βροχή που θα πέσει στην περιοχή, θα παρασυρθούν και θα πέσουν στη θάλασσα, δημιουργώντας τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα στον πυθμένα του Αργολικού Κόλπου.

«Αν το ποτάμι έρθει και φουσκώσει θα καταλήξει στο παράλιο Άστρος. Το τόσο πλαστικό είναι πολύ επικίνδυνο», καταγγέλλουν οι κάτοικοι.

Στις μπάζες σκουπιδιών εμπεριέχονται από πλαστικά αντικείμενα και γυάλινα μπουκάλια μέχρι ανταλλακτικά αυτοκινήτων, έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές.

Ψαράδες της περιοχής έχουν καταγγείλει ότι μαζί με την ψαριά τους, βγάζουν και γεμάτες σακούλες με απορρίμματα κάθε φορά που πηγαίνουν στη δουλειά τους.

Ο δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας ανέφερε ότι η κατάσταση δεν είναι ελεγχόμενη στην περιοχή, τονίζοντας: «Ο κόσμος πρέπει να συμμορφωθεί, έχουμε εκδώσει ανακοινώσεις και αν χρειαστεί θα επιβάλουμε πρόστιμα. Δεν πρέπει να μπαίνει κανένας μέσα για να λυθεί το πρόβλημα».