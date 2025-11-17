MENOY

Πολυτεχνείο: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τα σοβαρά επεισόδια μεταξύ κομματικών οργανώσεων – “Ντροπή τους” σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Βίντεο ντοκουμέντο από τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στο Πολυτεχνείο, το περασμένο Σάββατο, ανέβασε σήμερα στα social media ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός Υγείας σχολίασε πως τέτοιες πράξεις βίας είναι απαράδεκτες και προκαλούν ντροπή.

Τα επεισόδια έγιναν το πρωί του Σαββάτου, μέσα στο Πολυτεχνείο, λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι πόρτες για τις εκδηλώσεις εορτασμού για την 52η επέτειο εξέγερσης των φοιτητών. Δράστες φέρεται πως είναι μέλη κομματικών οργανώσεων. Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, στελέχη της ΑΡΑΣ επιτέθηκαν κατά αναρχικών ομάδων προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, κάποιοι από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.

«Στο βίντεο που βλέπετε προβάλλονται εικόνες από τον ξυλοδαρμό αναρχικών ομάδων από κάποια μέλη της ΑΡ.Α.Σ. (Η οργάνωση Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ.) είναι πολιτική οργάνωση της ελληνικής Αριστεράς, με κομμουνιστική – αντικαπιταλιστική κατεύθυνση) στο Πολυτεχνείο. Πέραν τώρα του αστείου και του τρολαρίσματος που τους κάνω εγώ για την συμπεριφορά τους, αυτές οι εικόνες βίας είναι εντελώς απαράδεκτες. Ντροπή τους!», έγραψε ο υπουργός Υγείας στην ανάρτησή του.

