Πλακιάς για δίκη Τεμπών: Όλοι οι εμπλεκόμενοι να δείξουν σοβαρότητα, να αποφευχθεί η παρουσία άσχετων προσώπων

Έκκληση προς όλους “να επιδείξουν υπευθυνότητα, σοβαρότητα, και αξιοπρέπεια” στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί αύριο, απευθύνει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Πλακιάς.

Στην ανάρτησή του ο κ. Πλακιάς επισημαίνει τα σοβαρά προβλήματα που σημειώθηκαν στην έναρξη της δίκης με τη χωρητικότητα της δικαστικής αίθουσας, η οποία γέμισε ασφυκτικά, και ζητά από όλους τους εμπλεκόμενους “να επιδείξουν υπευθυνότητα, σοβαρότητα, και αξιοπρέπεια”.

Παράλληλα ζητά από τις Αρχές να φροντίσουν ώστε στη δικαστική αίθουσα να μην παρευρίσκονται άτομα τα οποία δεν σχετίζονται με την υπόθεση. “Καλώ όλους τους αρμόδιους να σταθούν στο ύψος της περίστασης και να συμβάλουν θετικά στην ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας ,όπως και να αποφύγουν την άσκοπη παρουσία προσώπων που δεν συμμετέχουν στην διαδικασία και θέλαν απλώς να την παρακολουθήσουν από περιέργεια ή για τα φώτα της δημοσιότητας”, σημειώνει στην ανάρτησή του ο κ. Πλακιάς.

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

Κατά την έναρξη της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών, διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα συνωστισμού και τεράστια προβλήματα οργάνωσης .

Όλα αυτά τα προβλήματα δυσχέραναν την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας .

και δημιούργησαν προβληματικές συνθήκες για τους συγγενείς των θυμάτων .

Η σοβαρότητα της υπόθεσης επιβάλει όλοι οι εμπλεκόμενοι να επιδείξουν υπευθυνότητα, σοβαρότητα, και αξιοπρέπεια όπως αρμόζει όχι σε εμάς ,

Αλλά !!! Στα παιδιά μας !!!

Καλώ όλους τους αρμόδιους να σταθούν στο ύψος της περίστασης και να συμβάλουν θετικά στην ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας ,όπως και να αποφύγουν την άσκοπη παρουσία προσώπων που δεν συμμετέχουν στην διαδικασία και θέλαν απλώς να την παρακολουθήσουν από περιέργεια ή για τα φώτα της δημοσιότητας.

Στην δίκη αυτή αρμόζει μόνο σοβαρότητα και αξιοπρέπεια.

Δίκη τραγωδίας στα Τέμπη Νίκος Πλακιάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 7 ώρες πριν

Χαλκιδική: Άσπρισε ο Πολύγυρος μετά από έντονη χαλαζόπτωση – Δείτε βίντεο και φωτο

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Το Ιράν χτύπησε γιγαντιαίο πετρελαιοφόρο στα ανοιχτά του Ντουμπάι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Απολύθηκε από τον ΟΑΣΘ ο οδηγός που κατέβηκε από το λεωφορείο και έδειρε άλλον οδηγό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Παρανάλωμα του πυρός αυτοκίνητο και μηχανές σε πιλοτή πολυκατοικίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Γεωργιάδης για τον μαθητή από τη Θεσσαλονίκη που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση προϊόντων κάνναβης: “Τέλος στην ασυδοσία”

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Πάνω από τρία εκατομμύρια άνεργοι στη Γερμανία