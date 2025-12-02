Πήλιο: Πέθανε και το τελευταίο κουτάβι, το μοναδικό που διασώθηκε, από αυτά που πέταξαν ασυνείδητοι σε γκρεμό

Άλλη μια κτηνωδία που αφορά στην κακομεταχείριση ζώων καταγράφηκε στο Πήλιο, εκεί όπου πέταξαν κουτάβια σε γκρεμό.

Από τα κουτάβια που είχαν πετάξει, είχε επιβιώσει μόνο το ένα, ωστόσο κι αυτό κατέληξε, οργίζοντας ακόμα περισσότερο τις φιλοζωικές οργανώσεις που έφεραν στο φως την αποτρόπαιη είδηση.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Φιλοζωικής ομάδας Βόλου, το περιστατικό σημειώθηκε στο σπήλαιο της Καίτης, με άγνωστο να πετάει σε γκρεμό κουτάβια, με αποτέλεσμα να επιβιώσει μόνο το ένα, καθώς η πτώση του σταμάτησε σε σακούλες σκουπιδιών. Τελικά κι αυτό κατέληξε, καθώς τα τραύματά του ήταν πολύ σοβαρά.

«Δυστυχώς κατέληξε και το κουτάβι που σώσαμε, είχε παράσιτα, είχε αφυδάτωση, ήταν μέρες εκεί» είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Φοίβος Λεοντίτσης, μέλος της ομάδας των ανθρώπων που επιχείρησαν για να βγάλουν τα κουτάβια από τον γκρεμό.

Δείτε το βίντεο