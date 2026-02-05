MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέθανε ο θρύλος της νυχτερινής διασκέδασης Λάκης Ραπτάκης – Ο άνθρωπος που άλλαξε το nightlife σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

|
THESTIVAL TEAM

Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο επιχειρηματίας Λάκης Ραπτάκης, «θρύλος» της νυχτερινής διασκέδασης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το protothema.gr, ο Λάκης Ραπτάκης «έφυγε» αιφνίδια προδομένος από την καρδιά του στο σπίτι του στη Γλυφάδα γύρω στις 18:30 απόψε.

Ο Ραπτάκης ήταν μορφή στο χώρο του nightlife. «Άλλαξε όλη τη διασκέδαση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη» λέει άνθρωπος που είχε συνεργαστεί μαζί του. Τη δεκαετία του ’80 και του ’90 ήταν κυρίαρχος έχοντας φτάσει μάλιστα στο σημείο να έχει 46 (!) μαγαζιά διασκέδασης.

Ανάμεσά τους η Αίγλη, οι «Χάντρες», το «Amazon», το «Loft», το «4711» στο Κολωνάκι, το «Μπόντρουμ» στη Ρόδο.

Ο θρύλος λέει ότι άνοιξε το πρώτο του μαγαζί το 1978 με… δανεικά. Επρόκειτο για το περίφημο Tiffany’s στη Θεσσαλονίκη, που σάρωσε. Στη συνέχεια, εμπνευσμένος από το Studio 54 του Μανχάταν, άνοιξε τη Disco 51 στην Προξένου Κορομηλά, το Prive και ακολούθησε τη φρενήρη πορεία του στο επιχειρείν της διασκέδασης.

Γνωστός ήταν επίσης ο θυελλώδης έρωτάς του με τη Βάνα Μπάρμπα από το 1998 ως το 2000 όταν χώρισαν με εκρηκτικό τρόπο. Εκείνη του έκανε μήνυση για ξυλοδαρμό λόγω ζηλοτυπίας, εκείνος της έκανε αγωγή για 50 εκατ. δραχμές δανεικά κι αγύριστα. Μετά από χρόνια ωστόσο αποκατέστησαν τις σχέσεις τους. Έγιναν αχώριστοι φίλοι, μέχρι το τέλος της ζωής του Λάκη Ραπτάκη, απόψε το απόγευμα.

Λάκης Ραπτάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Δασκάλα γιόγκα ανατίναζε αυτοκίνητα φίλων και συγγενών επειδή δεν της… δάνειζαν χρήματα

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Μελίνα Ασλανίδου για την πρόσφατη περιπέτεια υγείας: Ένιωσα περίεργα, δεν πέρασα εύκολα

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Αλέξανδρος Λυκουρέζος: Η έκπληξη που δέχτηκε για τα 92α γενέθλιά του

ΚΑΙΡΟΣ 9 ώρες πριν

Σαμοθράκη: Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο του νησιού από την έντονη βροχόπτωση – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Αλβανία: Η κυβέρνηση Ράμα αναστέλλει την απαγόρευση του TikTok μετά από σχεδόν έναν χρόνο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Κ. Μακεδονία: Δύο νεκροί σε τροχαία δυστυχήματα τον Ιανουάριο