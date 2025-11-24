MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιπέτεια υγείας για τον γνωστό σεισμολόγο Άκη Τσελέντη: Έμεινε 50 ημέρες στο νοσοκομείο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Μία σοβαρή περιπέτεια υγείας είχε ο γνωστός σεισμολόγος, Άκης Τσελέντης, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media.

Ο Άκης Τσελέντης, αποκάλυψε στην ανάρτησή του ότι για 50 ημέρες νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο λόγω προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε χωρίς όμως να αποκαλύπτει λεπτομέρειες, αναφέροντας ότι πρόκειται για «προσωπικά δεδομένα».

Μεταξύ άλλων ο σεισμολόγος, εξέφρασε θερμές ευχαριστίες στο «έμπειρο και φιλότιμο» ιατρικό προσωπικό που τον φρόντισε και σχολίασε με χιούμορ «πάντως ο Άδωνις κάτι έκανε. Τόσες ημέρες ακίνητος θα είχα γεμίσει ψείρες. Ούτε κουνούπι δε πέταγε».

Παράλληλα, ανέφερε ότι στο πλευρό του βρέθηκε ο καθηγητής Παναγιώτης Βαρώτσος, ο οποίος ήταν από τα πρώτα πρόσωπα που τον κοίταξαν με στοργή όταν ξύπνησε.

Αναλυτικά ανάρτηση του Άκη Τσελέντη

«Αν και ακόμη δεν έχω συνέλθει προσπαθώ να καλύψω το κενό των αναρτήσεων μου… Πολλές τις είχα ανεβάσει στο φβ αλλά λόγω της κατάστασης μου δεν τα κατάφερα.

Έλειψα περίπου 50 ημέρες στο νοσοκομείο ακίνητος σε ένα κρεβάτι και ξέφευγα ξεφυλλίζοντας το μεγάλο ημερολόγιο με τις αναμνήσεις μου.
Πάντως ο Άδωνις κάτι έκανε. Τόσες ημέρες ακίνητος θα είχα γεμίσει ψείρες. Ούτε κουνούπι δε πέταγε.

Οφείλω να πω ένα εύγε για το έμπειρο και φιλότιμο ιατρικό προσωπικό που αντιμετώπιζαν κάθε ασθενή προσωπικά σαν δικό τους άνθρωπο.

Τα πρώτα μάτια που με κοίταγαν με στοργή όταν ξύπνησα ήταν του ανθρώπου σύμβολο για μένα του καθηγητή Βαρώτσου».

Άκης Τσελέντης

