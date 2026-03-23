Περιφέρεια Θεσσαλίας για Τέμπη: Το υπ. Δικαιοσύνης έχει την θεσμική ευθύνη για τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών διεξαγωγής της δίκης

Την έντονη δυσαρέσκειά της για «την ανεπίτρεπτη κατάσταση που επικράτησε κατά την έναρξη της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών» εκφράζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε ανακοίνωσή της, αφήνοντας αιχμές και σημειώνοντας ότι «το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει την θεσμική ευθύνη για τον σχεδιασμό και τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών διεξαγωγής της δίκης».

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων «θα έπρεπε να είναι αναμενόμενος από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και το Υπουργείο Δικαιοσύνης».

Υπενθυμίζεται ότι η σημερινή πρώτη ημέρα της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών ήταν θυελλώδης με συνεχείς διακοπές και εντάσεις, ενώ οργισμένοι συγγενείς φώναζαν συνθήματα μέσα στην αίθουσα ζητώντας επιτακτικά αλλαγή του χώρου διεξαγωγής της δίκης.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Αναλυτικά, η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναφέρει τα εξής:

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για την ανεπίτρεπτη κατάσταση που επικράτησε κατά την έναρξη της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών.

Η συγκεκριμένη αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη κατασκευάστηκε βάσει εγκεκριμένων μελετών και σχεδίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία απολύτως αρμοδιότητα ούτε στον σχεδιασμό ούτε στον καθορισμό της χωρητικότητας ή των λειτουργικών προδιαγραφών της.

Ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων (δικηγόρων, διαδίκων και κοινού) θα έπρεπε να είναι αναμενόμενος από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και το Υπουργείο Δικαιοσύνης που είχαν και τη θεσμική ευθύνη για τον επαρκή σχεδιασμό και τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών διεξαγωγής της δίκης».