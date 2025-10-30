Πέντε συγκεντρώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Πέντε συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Στις 09:00, αντιεξουσιαστές θα συγκεντρωθούν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο εκφράζοντας την αλληλεγγύη στα 21 άτομα που είχαν συλληφθεί κατά την ανακατάληψη της Terra Incognita.

Επίσης στις 09:00, μέλη του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Τουριστικών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων θα συγκεντρωθούν επίσης έξω από τα δικαστήρια για να διαμαρτυρηθούν για την απόλυση συναδέλφου τους.

Στις 13:30, εκπαιδευτικοί, μέλη της ΕΛΜΕ, θα συγκεντρωθούν στο άγαλμα Βενιζέλου ζητώντας να σταματήσουν οι διώξεις και τα πειθαρχικά κατά; συναδέλφων τους λόγω συνδικαλιστικής δράσης.

Στις 18:30, άτομα του ευρύτερου αντιεξουαστικού χώρου θα διαμαρτυρηθούν έξω από κατάστημα επί τις Παπαναστασίου με αίτημα “Να μην περάσει η ποινικοποίηση του συνδικαλισμού και η απαγόρευση των συγκεντώσεων”.

Στις 19:00, άτομα από τον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Αγίας Σοφίας για τα 81 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής.