MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέντε συγκεντρώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πέντε συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Στις 09:00, αντιεξουσιαστές θα συγκεντρωθούν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο εκφράζοντας την αλληλεγγύη στα 21 άτομα που είχαν συλληφθεί κατά την ανακατάληψη της Terra Incognita.

Επίσης στις 09:00, μέλη του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Τουριστικών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων θα συγκεντρωθούν επίσης έξω από τα δικαστήρια για να διαμαρτυρηθούν για την απόλυση συναδέλφου τους.

Στις 13:30, εκπαιδευτικοί, μέλη της ΕΛΜΕ, θα συγκεντρωθούν στο άγαλμα Βενιζέλου ζητώντας να σταματήσουν οι διώξεις και τα πειθαρχικά κατά; συναδέλφων τους λόγω συνδικαλιστικής δράσης.

Στις 18:30, άτομα του ευρύτερου αντιεξουαστικού χώρου θα διαμαρτυρηθούν έξω από κατάστημα επί τις Παπαναστασίου με αίτημα “Να μην περάσει η ποινικοποίηση του συνδικαλισμού και η απαγόρευση των συγκεντώσεων”.

Στις 19:00, άτομα από τον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Αγίας Σοφίας για τα 81 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κάνναβης στον Πειραιά – Δύο συλλήψεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

“Πού είναι τα παιδιά μου;”: Τα πρώτα λόγια της 40χρονης όταν ξύπνησε μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της στο Κορωπί

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Φυσικό αέριο μεταφέρεται από την Ελλάδα προς την Ουκρανία μέσω της Διαβαλκανικής οδού

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Τα φιλιά και ο διάλογος Δένδια με τον Καμμένο: Δεν σε γνώρισα – Μετά το κτήριο, άλλαξα κι εγώ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Ο κ. Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται ανερυθρίαστα σε απευθείας μετάδοση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Νέα κόντρα Κανέλλη-Κωνσταντοπούλου: “Έβαζες πλάτη στον Κασιδιάρη” – “Έχεις βίλα στην Εκάλη, έκανες καριέρα επί χούντας”