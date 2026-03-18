MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πειραιάς: Βίντεο ντοκουμέντο με τον “δράκο” που επιτέθηκε σε 7 γυναίκες

|
THESTIVAL TEAM

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του 36χρονου «δράκου» που είχε πραγματοποιήσει έξι σεξουαλικές επιθέσεις και μια απόπειρα βιασμού στην περιοχή του Πειραιά φέρνει στη δημοσιότητα το newsit.gr, σήμερα Τετάρτη (18.3.25).

Στο βίντεο φαίνεται ο 36χρονος «δράκος» να ακολουθεί μια γυναίκα σε δρόμο του Πειραιά.

Ο 36χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας από άνδρες της ΔΙΑΣ για απείθεια και βία κατά υπαλλήλων ενώ στερούνταν νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα μας.

Στην αρχή μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων και στη συνέχεια στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Ο 36χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη στον Πειραιά
Ο 36χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη στον Πειραιά

Εκεί από την έρευνα και την προανάκριση προέκυψε ότι ο 36χρονος είναι δράστης μιας περίπτωσης απόπειρας βιασμού αλλά και έξι σεξουαλικών επιθέσεων σε βάρος γυναικών που σημειώθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην περιοχή του Πειραιά και των Καμινίων.

Οι γυναίκες κλήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά όπου και αναγνώρισαν τον Αιγύπτιο ως τον δράστη των επιθέσεων που δέχτηκαν.

Πειραιάς

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

