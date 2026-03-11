Πειραιάς: “Θα δουλέψω για να σας αποζημιώσω” έλεγε ο οδηγός που χτύπησε 8 αυτοκίνητα αφού παρέσυρε την ηλικιωμένη

Αδιανόητο το τροχαίο που προκάλεσε την Τρίτη (10.03.2026) ο 20χρονος οδηγός στον Πειραιά, ο οποίος αφού παρέσυρε μία ηλικιωμένη γυναίκα, στη συνέχεια χτύπησε 8 οχήματα.

Ο 20χρονος που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, εγκατέλειψε την γυναίκα στο σημείο όπου έγινε το τροχαίο και τράπηκε σε φυγή για να γλιτώσει την σύλληψη. Πριν χαθεί από τα μάτια των περαστικών, χτύπησε ένα βαν και ένα μηχανάκι. Λίγα λεπτά αργότερα, ξεκίνησε η δεύτερη τρελή πορεία του, αυτή τη φορά προς το σπίτι του στον Πειραιά.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να χτυπήσει 6 αυτοκίνητα. Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στο newsit.gr τα όσα διαδραματίστηκαν στην οδό Λαέρτου, κοντά στο σπίτι του 20χρονου, υποστηρίζοντας πως δεν τραυματίστηκε από θαύμα.

«Ζω από θαύμα, παραλίγο να με παρασύρει. Με το που μπήκα στο σπίτι μου, άκουσα τον μπαμ και είδα ότι χτύπησε μια μάντρα και οχήματα. Ήταν σε πανικό το παιδί έτρεχε πάνω κάτω» λέει συγκεκριμένα ο αυτόπτης μάρτυρας.

Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε όταν εν τέλει έβγαλε μηχανική βλάβη. Ο ιδιοκτήτης του ενός αυτοκινήτου που υπέστη ζημιές, μας μιλά για τα όσα αντίκρυσε.

«Το αυτοκίνητο κατέβηκε από το στενό, από τη Λαέρτου, και χτύπησε τρία αυτοκίνητα και μια μάντρα. Στη συνέχεια έπεσε πάνω σε ένα άλλο αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο. Το συγκεκριμένο όχημα χτύπησε με την σειρά του ακόμη ένα αυτοκίνητο. Μετά ο οδηγός έκανε όπισθεν και χτύπησε ακόμη ένα αυτοκίνητο», σχολίασε.

«Άφησε το αυτοκίνητο όπως ήταν και έτρεξε προς προς τη Λαέρτου. Μετά από λίγο όμως ξαναγύρισε και έλεγε “έχω κάνει ζημιές, πω πω τι θα κάνω, θα δουλέψω για να σας τα πληρώσω», περιγράφει ο ιδιοκτήτης ενός εκ των αυτοκινήτων.

Η μάντρα όπου έπεσε με το αυτοκίνητο ο 20χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες, γείτονες του 20χρονου αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο που οδηγούσε δεν ήταν δικό του αλλά ενός φίλου του που το είχε νοικιάσει για να μπορεί να πηγαίνει στη δουλειά του, μιας και ο ίδιος δεν είχε δίπλωμα.

Δείτε το βίντεο με την παράσυρση της ηλικιωμένης:

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο και συνέλαβε τον οδηγό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, εγκατάλειψη, πρόκληση σωματικών βλαβών και πρόκληση φθορών και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πειραιά. Αποδείχθηκε πως δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Σχετικά με την ηλικιωμένη που τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες.

Τα τραύματά της αποδείχθηκαν ελαφρά.