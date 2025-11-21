Πειραιάς: “Δεν ξέρουμε αν το παιδί έφυγε όντως από πνιγμό” λέει ο πατέρας της 13χρονης από το ειδικό σχολείο

«Αυτό μας είπαν ότι το έπαθε από το τοστ» λέει ο πατέρας της 13χρονης που πνίγηκε στο ειδικό σχολείο στον Πειραιά και παρά τις προσπάθειες να κρατηθεί στη ζωή, το παιδί άφησε την τελευταία πνοή του.

Η 13χρονη μαθήτρια κατέρρευσε την ώρα του φαγητού στο ειδικό σχολείο του Πειραιά και λίγο αργότερα ξεψύχησε. Το περιστατικό έγινε το πρωί, κατά τη διάρκεια του δεκατιανού, την ίδια ημέρα που ο πατέρας του παιδιού, το είχε πάει για γενικές εξετάσεις αίματος πριν το αφήσει στο σχολείο.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο πατέρας της, το κορίτσι είχε μαζί του ένα απλό κολατσιό -ένα τοστ, δύο μπανάνες και μανταρίνια- και ενημερώθηκε από τον διευθυντή ότι το παιδί πνίγηκε από το τοστ.

«Δεν ξέρουμε αν το παιδί έφυγε όντως από πνιγμό… συμβαίνουν διάφορα πράγματα σε αυτό το σχολείο», είπε ο ίδιος μιλώντας στο newsit.gr.

«Την είχα πάει το πρωί να κάνει γενικές εξετάσεις αίματος και στην συνέχεια την πήγα στο σχολείο, την ώρα του φαγητού έγινε ότι έγινε… Για κολατσιό της είχα βάλει ένα τοστ, δύο μπανάνες και μανταρίνια. Αυτό μας είπαν ότι το έπαθε από το τοστ.

Εμένα με κάλεσε ο διευθυντής και μου είπε τι συνέβη. Ωστόσο, έχουμε βάλει ιατροδικαστή να ελέγξει την υπόθεση, δεν ξέρουμε αν το παιδί έφυγε όντως από πνιγμό, συμβαίνουν διάφορα πράγματα σε αυτό το σχολείο, δεν γίνεται τίποτα σωστά, αλλά τώρα που λένε ότι υπήρχε μπροστά δασκάλα και νοσηλεύτρια, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω αυτό.

Αυτή την στιγμή είμαι στο αστυνομικό τμήμα να κάνω μήνυση στον διευθυντή, στη δασκάλα, στην νοσηλεύτρια αλλά και σε όποιον άλλον έχει ευθύνη».

Ο πατέρας αμφισβητεί την αρχική εικόνα που του μετέφεραν από το σχολείο και γι’ αυτό έχει ήδη ορίσει ιατροδικαστή για να ελέγξει τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου. Όπως τονίζει, δεν γνωρίζει τι πραγματικά συνέβη την ώρα του συμβάντος, ενώ εκφράζει έντονη ανησυχία για όσα -όπως υποστηρίζει- συμβαίνουν στο συγκεκριμένο σχολείο και για το αν τηρούνται οι διαδικασίες που πρέπει.

Η οικογένεια ζητά απαντήσεις για τον αιφνίδιο χαμό της 13χρονης και απαιτεί να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε ένα παιδί μέσα στο σχολείο του.

Με τον πατέρα να κινεί ήδη νομικές διαδικασίες και να αναθέτει ιατροδικαστική εξέταση, η υπόθεση παίρνει νέα διάσταση, ενώ αναμένεται να ρίξει φως σε κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και την επίβλεψη μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Πηγές υπουργείου Παιδείας: Πλήρως στελεχωμένο το ειδικό σχολείο

Πλήρως στελεχωμένο με 25 εκπαιδευτικούς και όλες τις ειδικότητες που προβλέπονται για τα Ειδικά Σχολεία ήταν το Σχολείο Πειραιά όπου συνέβη η τραγωδία με το 13χρονο κοριτσάκι, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας.

Οι ίδιες πηγές, λένε, με αφορμή πληροφορίες που μεταδόθηκαν σχετικά με υποστελέχωση του 2ου Ειδικού Σχολείου Πειραιά:

-Το σχολείο είναι πλήρως στελεχωμένο με 25 εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που καλύπτουν τις ανάγκες 30 μαθητών και μαθητριών.

-Καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες για Ειδικό Σχολείο ειδικότητες και λειτουργούν 7 τμήματα.

Στα 5 τμήματα φοιτούν 4 μαθητές και στα 2 τμήματα φοιτούν 5 μαθητές στο καθένα. Τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.

Συγκεκριμένα στο σχολείο αυτή τη στιγμή υπηρετούν:

8 δάσκαλοι ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

5 μέλη ειδικού βοηθητικού προσωπικού

1 νοσηλευτής

1 λογοθεραπευτής

1 εργοθεραπευτής

1 φυσικοθεραπευτής

2 ψυχολόγοι

1 κοινωνικός λειτουργός

1 γυμναστής ειδικής φυσικής αγωγής

1 μουσικός ειδικής αγωγής

1 πληροφορικής ειδικής αγωγής

1 καλλιτεχνικών ειδικής αγωγής

1 θεατρικών σπουδών ειδικής αγωγής

Σημειώνεται επίσης ότι κατά την ώρα της πρωϊνής σίτισης το 13χρονο κοριτσάκι βρισκόταν σε ομάδα με άλλα δυο παιδάκια υπό την εποπτεία ενός δασκάλου ειδικής και ενός μέλους ειδικού βοηθητικού προσωπικού.

Όταν έγινε αντιληπτή η δυσκολία του παιδιού στην κατάποση εκλήθη η νοσηλεύτρια από το διπλανό τμήμα η οποία παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Ταυτόχρονα εκλήθη από τον Διευθυντή του Σχολείου το ΕΚΑΒ που έφτασε μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών. Παράλληλα ειδοποιήθηκαν και οι γιατροί από το Κέντρο Υγείας το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σχολείο, οι οποίοι έσπευσαν και επιλήφθηκαν του περιστατικού στο χώρο που βρισκόταν. Όταν έφτασε το ΕΚΑΒ ανέλαβε τη μεταφορά του παιδιού στο Γενικό Κρατικό Νικαίας.