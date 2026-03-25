Παύλος ντε Γκρες: Βρέθηκε στη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου – “Έχουμε δυνατή πατρίδα, σου ανάβουν την ψυχή όσα είδα”

Στη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα βρέθηκε για πρώτη φορά, όπως είπε, ο Παύλος ντε Γκρες.

«Χρόνια πολλά για την πατρίδα, είμαι εδώ για πρώτη φορά 25η Μαρτίου, βλέπω πολύ όμορφα πράγματα, γεροί άνδρες και γυναίκες στον στρατό, σου ανάβει την ψυχή αυτό» είπε στον ΣΚΑΪ.

Αφού εξήγησε ότι ήρθε μόνος του, πρόσθεσε «έχουμε μια πολύ όμορφη δυνατή πατρίδα, όταν τα βλέπεις αυτά και βλέπεις τη νεολαία, χαίρομαι πολύ, ήθελα χρόνια να τα δω αυτά».

Ερωτηθείς, τέλος, αν θα πάνε τα παιδιά του στρατό, απάντησε «λογικά μπορεί να πάνε όλοι αλλά αυτός που θέλει να πάει πρώτος είναι ο Κωνσταντίνος, οπότε λογικά θα έρθει κι αυτό».