ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η ώρα έναρξης και το κανάλι μετάδοσης

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το Πατρινό Καρναβάλι αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο εντυπωσιακές διοργανώσεις στην Ελλάδα, με το κέφι, το γλέντι και το χορό να κορυφώνονται το βράδυ της Νυχτερινής Ποδαράτης Παρέλασης και την Μεγάλη Παρέλαση.

Χιλιάδες καρναβαλιστές, άρματα, χρώματα, θεαματικά δρώμενα και μουσική, γεμίζουν την πόλη της Πάτρας για να συνεπάρουν τη χώρα σε μία εντυπωσιακή γιορτή.

Για ακόμη μία χρονιά οι εκδηλώσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση και ψηφιακές πλατφόρμες, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δεν βρίσκονται στην πόλη να παρακολουθήσουν από κοντά τον παλμό της γιορτής.

Το Πατρινό Καρναβάλι 2026, επιστρέφει δυναμικά με εντυπωσιακά πληρώματα και περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές αναμένουν για την ώρα εκκίνησης, ενώ η Πάτρα παραμένει για μέρες σημείο αναφοράς, ένας τόπος συγκέντρωσης.

Φέτος, οι οθόνες θα γεμίζουν με χρώμα, αφού η Νυχτερινή Ποδαράτη Παρέλαση θα μεταδοθεί ζωντανά από την κρατική τηλεόραση, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 και το ERTFLIX, ενώ μέσα από το επίσημο κανάλι της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας στο YouTube οι μεταδόσεις θα συνεχίζουν για να ακουστούν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Κάθε πλήρωμα θα παρουσιάζεται αναλυτικά με βάση την ιστορία και τα λόγια των μελών του, με σκοπό να μεταδοθεί το μήνυμα και η σάτιρα του καρναβαλιού.

Αντίστοιχα, η Μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου, θα μεταδοθεί ζωντανά στις 14:00 από την ΕΡΤ3 παράλληλα και με άλλες παρελάσεις, αλλά και στο ERTFLIX.

