Πάτρα: Μητέρα πρώην γ.γ. υπουργείου και στελέχους του ΠΑΣΟΚ η ηλικιωμένη που πέθανε σε φωτιά σε διαμέρισμα

Συγκλονίζει η τραγωδία στην Πάτρα όπου 92χρονη έχασε τη ζωή της από φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής σε διαμέρισμα 4ου ορόφου πολυκατοικίας στα Ψηλά Αλώνια

Σύμφωνα με το pelop.gr, η άτυχη γυναίκα, μητέρα του Μαρίνου Σκανδάμη, πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης και πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμα, παρά την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε αιφνιδιαστικά σε διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Παναχαϊκού, με τον πυκνό καπνό να εξαπλώνεται γρήγορα στους ορόφους της πολυκατοικίας.

Η 92χρονη γυναίκα εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του διαμερίσματος, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τον εντοπισμό και την ανάσυρσή της. Ωστόσο, όταν τελικά βρέθηκε, ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις της.

Η οικιακή βοηθός της ηλικιωμένης, η οποία βρισκόταν επίσης στο διαμέρισμα τη στιγμή της πυρκαγιάς, κατάφερε να διαφύγει.

Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης με ελαφρά τραύματα, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Αναστάτωση προκάλεσε και η κατάσταση ενός μικρού παιδιού που διέμενε σε άλλο όροφο της ίδιας πολυκατοικίας.

Το παιδί παρουσίασε έντονα αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από διασώστες του ΕΚΑΒ.