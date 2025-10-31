MENOY

Πάτρα: Ηλικιωμένος καταγγέλλει πως τον χτύπησε οδηγός ταξί, τον εξύβρισε και τον εγκατέλειψε

Φωτογραφία: Intime
Οδηγός ταξί παρέσυρε έναν ηλικιωμένο το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πάτρα και όπως καταγγέλλει, τον εξύβρισε και εξαφανίστηκε.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Φώτης Οικονομόπουλος καταγγέλλει: «Περίπου στις 12:40 κινούμουν πεζός με ένα βαλιτσάκι στην οδό Κανακάρη και Καλαμογδάρτη, περίπου στο κέντρο της Πάτρας. Ήλεγξα το δρόμο στη διασταύρωση που είχε stop και ήταν ένα κόκκινο ταξί Mercedes. Ο οδηγός κοίταξε από δεξιά, είδε ελεύθερο πεδίο, τον κοίταξα στα μάτια… Αφού είχε προτεραιότητα σαν πεζός και μπροστά από το ταξί, ανυποψίαστος τον πέρασα.

Ο κύριος έβαλε μπροστά και με χτύπησε. Δεν κατέβηκε καθόλου κάτω από το αυτοκίνητο και φορούσα ένα καλό σακάκι. Δεν με νοιάστηκε αν χτύπησα στο χέρι και με στόλισε με όλα τα ρήματα της αλφαβήτου».

Όπως λέει στη συνέχεια: «Πήγα στην αστυνομία, στην Ερμού και κατήγγειλα με την ταυτότητά μου το γεγονός».

