Πατέρας εξύβρισε δασκάλα σε σχολείο της Ρόδου και συνελήφθη

Φωτογραφία: Intime
Σε ποινή φυλάκισης 14 μηνών, μετατρεπόμενη προς 10 ευρώ την ημέρα καταδικάστηκε από το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Ρόδου ένας 31χρονος πατέρας ο οποίος όταν πήγε να παραλάβει το παιδί του από το σχολείο, εξύβρισε και απείλησε τη δασκάλα του.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι την περασμένη Παρασκευή 31 Οκτωβρίου σε δημοτικό σχολείο της πόλης της Ρόδου

Σύμφωνα με την αστυνομία ο 31χρονος με καταγωγή από την Αλβανία διατάραξε την οικιακή ειρήνη του σχολείου απειλώντας και εξυβρίζοντας την εκπαιδευτικό.

Σε βάρος του 31χρονου υποβλήθηκε μήνυση από τη δασκάλα με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρούν στη σύλληψή του.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον αλλοδαπό και για τα τρία αδικήματα και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 14 μηνών, ενώ με την ίδια απόφαση μετέτρεψε την ποινή προς 10 ευρώ την ημέρα με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Πηγή: rodiaki.gr

Ρόδος

