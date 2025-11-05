Πατέρας αστυνομικού που σκοτώθηκε στα Ζωνιανά: “Στην Κρήτη αν μιλήσουν το θεωρούν ρουφιανιά, δύσκολο να βρεθούν ένοχοι”

Ήταν 5 Νοεμβρίου του 2007 όταν ο ειδικός φρουρός Στάθης Λαζαρίδης τραυματίστηκε βαριά στο κεφάλι από σφαίρα στα Ζωνιανά κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης. Νοσηλεύτηκε σε κώμα για οκτώ ολόκληρα χρόνια και το 2015 άφησε την τελευταία του πνοή. Σήμερα συμπληρώνονται 18 χρόνια από τη μέρα που ο Στάθης Λαζαρίδης δέχθηκε τον μοιραίο – όπως αποδείχθηκε- πυροβολισμό.

Για την οικογένεια του Στάθη ο χρόνος σταμάτησε μια μέρα σαν σήμερα με τον Γιάννη Λαζαρίδη να δηλώνει: «Στην Κρήτη ότι γίνεται είναι δύσκολο να βρεθούν οι ένοχοι. Ο ένας φοβάται τον άλλο. Αν μιλήσουν το θεωρούν ρουφιανιά».

«Ο Στάθης ήταν στο δωδέκατο αυτοκίνητο. Χτυπούσαν με Καλάσνικοφ. Από τα μεγάφωνα του είπε “γυρίστε πίσω” και πάνω στην αναστροφή που έκανε ο Στάθης μια σφαίρα από Καλάσνικοφ περνά από την κολώνα του αυτοκινήτου, την τρυπάει και χτυπάει στο κεφάλι», είπε ο κ. Λαζαρίδης στον ALPHA. «Μας πήρε ο αστυνομικός και είπε “ο γιος σας είναι χάλια να έρθετε”. Ρώτησα αν είναι σοβαρά και απάντησε “πολύ σοβαρά, αυτά έχει η δουλειά μας”», θυμάται.

Ο Στάθης Λαζαρίδης είχε βιντεοσκοπήσει τους συναδέλφους του πριν πυροβοληθεί και μεταξύ άλλων έλεγε «να μας θυμάστε με αγάπη». Σήμερα, ο πατέρας του κάνει αναφορά στη φράση σχολιάζοντας: «λες και κάτι αισθάνθηκε ότι κάτι θα γίνει».

Μετά από νοσηλεία οκτώ ετών σε κώμα, ο Στάθης Λαζαρίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 35 ετών.

«Μου είπαν ότι πιάσανε τον δολοφόνο του Στάθη, μας είπαν όνομα, 96 συνεδριάσεις στον Άρειο Πάγο, ήμουν κάθε μέρα εκεί πέρα. Αλλά στο τέλος δεν βρήκανε από ποιο όπλο έφυγε η σφαίρα. Και στο τέλος όλοι αθώοι», λέει ο Γιάννης Λαζαρίδης.