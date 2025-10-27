Πασίγνωστος παρουσιαστής καταδικάστηκε για revenge porn

Γνωστός παρουσιαστής που έβγαλε στη φορά «ροζ» βίντεο με πρωταγωνιστές τον ίδιο και τη σύντροφο του, καταδικάστηκε από την ελληνική δικαιοσύνη για τη διαρροή και τώρα καλείται πληρώσει 10.000 ευρώ στο θύμα για την ηθική βλάβη που της προκάλεσε.

Σύμφωνα με το newsit.gr, το πασίγνωστο όνομα της ελληνικής τηλεόρασης, τράβηξε το «απαγορευμένο» υλικό ενώ είχε σχέση με τη γυναίκα, όμως όταν χώρισαν και η ίδια του ζήτησε το διαγράψει, εκείνος όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά συναντήθηκε με τον επόμενο σύντροφο της, τον οποίο είχε γνωρίσει μέσω του θύματος και του έδειξε το βίντεο, με αποτέλεσμα ο σύντροφος να την καθυβρίσει, να τη χωρίσει με τη δεύτερη να γίνεται ένα ψυχολογικό ράκος να καταρρέει, να σταματήσει να εργάζεται και να προσφεύγει σε ψυχίατρο προκειμένου με χορήγηση αντικαταθλιπτικών να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της και να συνεχίσει τη ζωή της.

Αν και η αρχική αξίωση του θύματος, ανήρχετο στο ποσό των 50.000 ευρώ, τελικά η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναφέρει πως «ο εναγόμενος πρέπει να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των 10.000 ευρώ» αλλά και τα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται στο ποσό των 400 ευρώ.

Η ερωτική σχέση, ο χωρισμός, το «ροζ» βίντεο η μήνυση και η αγωγή

Το «ροζ» σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τον γνωστό παρουσιαστή και την εντυπωσιακή γυναίκα που από ερωτική σύντροφος, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση έγινε θύμα του, ξεκινά το 2012. Όπως αναφέρεται στη δικογραφία: «Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα περιστατικά: Η ενάγουσα γνωρίστηκε με τον εναγόμενο το έτος 2012 και από το έτος αυτό μέχρι το έτος 2015 διατηρούσε ερωτική – περιστασιακή σχέση και μετά την διακοπή της, συνέχισαν να είναι δυο καλοί φίλοι και να έρχονται σε επαφή λόγω του κοινού φιλικού περιβάλλοντος του. Στα πλαίσια της μεταξύ τους σχέσης, ο εναγόμενος είχε προβεί στην καταγραφή με το κινητό του τηλέφωνο προσωπικών στιγμών ερωτικού περιεχομένου με την προϋπόθεση ότι θα τα διέγραφε αμέσως ενώ η ενάγουσα του είχε απαγορεύσει να τα χρησιμοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο».

Όμως παρά τις διαβεβαιώσεις ότι το υλικό είχε διαγραφεί, δεν το έπραξε. Και έναν χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 2016, η γυναίκα υφίσταται ένα ισχυρό σοκ. Ειδικότερα όπως αναφέρεται: «Στις 26 Ιουλίου 2016 πληροφορήθηκε και από τον τότε σύντροφό της, τον οποίο γνώριζε ο εναγόμενος, καθώς η ενάγουσα τους είχε συστήσει και έκαναν παρέα, ότι συναντήθηκε με τον εναγόμενο. Μάλιστα το γεγονός αυτό, της συνάντησης με τον σύντροφο της συνομολογεί και ο ίδιος ο εναγόμενος με τις νόμιμα και εμπρόθεσμα κατατεθειμένες προτάσεις του. Ο τότε σύντροφος της λοιπόν την πληροφόρησε ότι στην ανωτέρω συνάντηση ο εναγόμενος του επέδειξε οπτικοακουστικό υλικό – βίντεο που παρουσίαζε την ίδια και τον εναγόμενο σε άκρως προσωπικές στιγμές ερωτικού περιεχομένου εν αγνοία και χωρίς τη συναίνεση της. Μάλιστα, ο τότε σύντροφός της κατόπιν αυτού διέκοψε κάθε επαφή μαζί της εξυβρίζοντας τη χυδαία, ενώ αυτοτραυματίστηκε στο χέρι του, εξαιτίας του έντονου θυμού που βίωσε και της συναισθηματικής φόρτισης του».

Το θύμα, κινείται άμεσα και σπεύδει να υποβάλλει μήνυση σε βάρος του, πλην όμως όπως αναφέρεται εκδικάστηκε και στη συνέχεια αρχειοθετήθηκε. Όπως αναφέρεται: «Η ενάγουσα, αμέσως χωρίς χρονοτριβή στις 29 Ιουλίου 2016 εμφανίστηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου και υπέβαλε έγκληση – μήνυση κατά του εναγομένου για δυσφήμιση και παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, για την οποία σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, ενώ στη συνέχεια ασκήθηκε ποινική δίκη δίωξη κατά του εναγομένου για το αδίκημα ΠΚ 362. Στις 21 Σεπτεμβρίου 2021, εκδικάστηκε ενώπιον του ΣΤ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ωστόσο η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο».

Όμως δεν το βάζει κάτω και εξακολουθεί να τρέχει μέσω του δικηγόρου της κ. Απόστολου Λύτρα την υπόθεση, σε αστικό επίπεδο και καταθέτει σε βάρος του παρουσιαστή αγωγή: «Η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι με τις παραπάνω ενέργειες του ο εναγόμενος, ενήργησε χωρίς να λάβει την άδεια της και με σκοπό το διασυρμό της στο στενό αλλά και στον ευρύτερο κύκλο της, πράγμα που πέτυχε με αποτέλεσμα να έχει υποστεί σοβαρή προσβολή στην προσωπικότητα της και σε διαπροσωπικό επίπεδο, αποτέλεσμα το οποίο συνδέεται αιτιωδώς με τις ανωτέρω ενέργειες του εναγομένου. Η ενάγουσα ισχυρίστηκε ότι η προπεριγραφόμενη παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του εναγομένου, προξένησε σε αυτή ηθική βλάβη για την αποκατάσταση της οποίας δικαιούται χρηματική ικανοποίηση το ποσό των 50.000 ευρώ. Ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι η ενάγουσα άσκησε καταχρηστικά (αναφέρεται στην αγωγή) αφού δεν έσπευσε να ασκήσει τα αγωγικά της δικαιώματα άμεσα και χωρίς χρονοτριβή, αλλά μετά την πάροδο επτά ετών, ενώ οι φιλικές σχέσεις που διατηρούσε με τον εναγόμενο καθιστά αδικαιολόγητη την προσφυγή της στην δικαιοσύνη».

Σε άλλη παράγραφο αναφορικά με το αποτέλεσμα της μήνυσης και την αρχειοθέτηση αναφέρεται πως το αποτέλεσμα δεν δεσμεύει το δικαστήριο στο ζήτημα της αστικής αξίωσης καθώς σύμφωνα με την απόφαση «η συμπεριφορά του εναγομένου αποτελεί παράνομη συμπεριφορά είναι δε και υπαίτια καθώς αποδείχτηκε υπαιτιότητα του. Περαιτέρω ενόψει του γεγονότος ότι ποινική υπόθεση τέθηκε στο αρχείο υποχρεωτικά από το ποινικό δικαστήριο, λόγω παραγραφής του αξιόποινου, το οποίο δεν διερεύνησε καν το ποινικό αδίκημα, δε δεσμεύει το παρόν δικαστήριο, διότι θα ήταν άλλωστε αντίθετο με τους ισχύοντες κανόνες των άρθρων 914 και 932 ΑΚ, η υποχρεωτική απαλλαγή του κατηγορουμένου στην ποινική δίκη, δυνάμει νόμου να αποτελεί, λόγω υποχρεωτικής μη ευθύνης του κατά τα αστικό δίκιο».

Ο σύντροφος έγινε φίλος με τον παρουσιαστή και αρνήθηκε ότι είδε το βίντεο

Αν και σύμφωνα με την απόφαση, ο τότε σύντροφος της όχι μόνο είδε το βίντεο με τους δύο πρώην εραστές και μάλιστα έχασε την ψυχραιμία του, την πήρε τηλέφωνο και την καθύβρισε και τη χώρισε, εντούτοις όταν κλήθηκε ως μάρτυρας, αρνήθηκε ότι ο παρουσιαστής του το έδειξε. «Ο τότε σύντροφος της ενάγουσας κλήθηκε για να εξεταστεί ως μάρτυρας στις 24 Σεπτεμβρίου 2017, στα πλαίσια της προκαταρκτικής εξέτασης, κατέθεσε ενόρκως ότι: «Ουδέποτε είδα βίντεο από τον παρουσιαστή, ερωτικού περιεχομένου μεταξύ αυτού και της τότε συντρόφου μου».

Όμως όπως αναφέρεται στη δικογραφία, δεν έπεισε καθώς όπως επισημαίνεται: «Αποδεικνύεται το ακριβώς αντίθετο από τα μηνύματα που αντάλλαξαν προγενέστερα με την ενάγουσα, τα οποία έχουν αποσταλεί από το αριθμό του κινητού τηλεφώνου του συντρόφου της, στο κινητό τηλέφωνο της ενάγουσας κατά το χρονικό εκείνο διάστημα που συνέβη το επίδικο γεγονός, η οποία εκτύπωση των απεσταλμένων τηλεφωνικών μηνυμάτων αποτέλεσε αναγνωστέο έγγραφο της ποινικής δικογραφίας όπου ρητά της αναφέρει: «Στο βίντεο μια χαρά του έγλειφες την π@@@». Άλλωστε απεδείχθη ότι ο τότε σύντροφος της, υπέπεσε στην ανωτέρω αντίφαση διότι δεν επιθυμούσε να εμπλακεί ως μάρτυρας στην αντιδικία των διαδίκων καθώς, όπως κατέθεσε προανακριτικά, με τον εναγόμενο «είχαν δεθεί φιλικά».

«Ούρλιαζε και την αποκαλούσε π@@@@, τ@@@@»

Για την επίδειξη του επίμαχου βίντεο από τον παρουσιαστή κατέθεσαν η κολλητή φίλη της γυναίκας και η ανιψιά της όπως αναφέρεται: «Μια φίλη της ενάγουσας επί 17 έτη όσο και η ανιψιά της ενάγουσας βεβαιώνουν ενόρκως την επίδειξη του βίντεο. Η πρώτη χαρακτηριστικά αναφέρει στην ένορκη βεβαίωση της: “Το απόγευμα της 26ης Ιουλίου 2016 είμαστε με τη φίλη μου και με την την ανιψιά της, με την οποία είμαστε στενές φίλες, στο σπίτι της φίλης μου, όταν την κάλεσε ο τότε σύντροφος της, ο όποιος ούρλιαζε στο τηλέφωνο, με αποτέλεσμα να τον ακούμε πεντακάθαρα και οι δύο δηλαδή εγώ και η ανιψιά της και οργισμένος με απολύτως εξευτελιστικές και χυδαίες εκφράσεις, άρχισε να την εξυβρίζει και της είπε πως ο παρουσιαστής, του είχε επιδείξει ένα βίντεο που απεικόνιζε ερωτικές προσωπικές στιγμές της ενάγουσας με τον παρουσιαστή”. Η ανιψιά στην ένορκη βεβαίωση της ανέφερε πως “Ο τότε σύντροφος της φώναζε τόσο δυνατά στο τηλέφωνο ώστε εμείς που ήμασταν εκεί, εκείνη την ώρα τον ακούσαμε να την εξυβρίζει πολύ χυδαία και να την αποκαλεί π@@@@ και τ@@@@, να ουρλιάζει πως ο παρουσιαστής, του έδειξε βίντεο κατά το οποίο συνευρίσκονταν με την ενάγουσα και μάλιστα, περιέγραφε και σκηνές από το βίντεο».

Ο διασυρμός, η κατάρρευση και ο ψυχίατρος

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία αποδεικνύεται ότι το επίμαχο βίντεο ερωτικού περιεχομένου που επέδειξε ο παρουσιαστής στον τότε σύντροφό της γυναίκας, τον εξόργισε και τον έκανε να την καθυβρίσει και να τη χωρίσει διακόπτοντας κάθε σχέση μαζί της καθώς κλονίστηκε η εμπιστοσύνη του, την οδήγησε σε ψυχολογική κατάρρευση. Μάλιστα, σε αυτό το σημείο υπογραμμίζεται ότι ο παρουσιαστής: «Προέβη σκόπιμα γνωρίζοντας πολύ καλά τις επιπτώσεις που θα είχε αυτό στην προσωπική ζωή της ενάγουσας. Συνεπεία λοιπόν της αυθαίρετης, χωρίς την συναίνεση της ενάγουσας, μετάδοσης των προσωπικών ερωτικών στιγμών με τον εναγόμενο που συνιστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και τις προσβολές της τιμής και της υπόληψης έως της, εφόσον ανιχνεύεται ξεκάθαρα “σκοπός εξυβρίσεως” του εν λόγω προσώπου, ήτοι σκοπός προσβολής της προσωπικότητας δια της παραδόσεως αυτής στη δημόσια χλεύη και του εξευτελισμού της, η ενάγουσα είχε υποστεί σοβαρή προσβολή στην προσωπικότητα της και τούτο διότι η παρά την θέλησή της διαπόμπευση, της προκαλούσε συνεχές και έντονο άγχος στη συνέχεια της ζωής της, καθώς δεν μπορούσε να γνωρίζει ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση σ’ αυτό υλικό, καθώς και ένα βαθύ αίσθημα ντροπής ταπείνωσης και αναξιότητας για τον εαυτό της. Για τους λόγους αυτούς, η ενάγουσα εκδήλωνε όλα τα τυπικά συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης που εκδηλώνουν άνθρωποι που έχουν δεχθεί ανάλογη ψυχολογική βία».

Μάλιστα, η γυναίκα: «Για μεγάλο χρονικό διάστημα, σταμάτησε να εργάζεται, δεν έβγαινε από το σπίτι της, αδυνατούσε να έχει διαπροσωπικές σχέσεις, φιλικές και κοινωνικές και να βιώνει άγχος θλίψη και φόβο. Και όλα αυτά, ενώ έχει ένα ανήλικο τέκνο τον οποίο πρέπει να φροντίσει. Έτσι συμβουλεύτηκε ψυχίατρο, ο όποιος την παρακολουθούσε από τον Αύγουστο του 2016 έως το Μάρτιο του 2018 λόγω μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής. Παράλληλα δε με βάση την από 18 Μαρτίου 2022 ιατρική γνωμάτευση του ψυχιάτρου, για χρονικό διάστημα δύο ετών από το χρόνο παρακολούθησης, η ενάγουσα τελούσε υπό αντικαταθλιπτική φαρμακευτική αγωγή. Ενόψει δε των συνθηκών υπό τις οποίες τελέστηκαν οι πράξεις του εναγόμενου, της έντασης, του δόλου, της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των διαδίκων, της βλάβης που προκλήθηκε στην ενάγουσα από την παραπάνω σε βάρος της αδικοπραξία, το δικαστήριο κρίνει ότι η τελευταία έχει βάσιμη αξίωση κατά του εναγόμενου για χρηματική ικανοποίηση του ποσού των 10.000 ευρώ, το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη από το παραπάνω αδίκημα».

Η νομική άποψη

Ο δικηγόρος της ενάγουσας κ. Απόστολος Λύτρας τονίζει στο newsit.gr ότι: «Το πρωτόδικο δικαστήριο έκανε δεκτούς όλους τους ισχυρισμούς της εντολέως μας και της επεδίκασε το ποσό των 10.000 ευρώ ως ηθική βλάβη για την προσβολή προσωπικότητας που υπέστη και την παραβίαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, διότι ο εναγόμενος κατείχε στο κινητό τηλέφωνο του video σε ερωτικές στιγμές, το οποίο επέδειξε σε τρίτο πρόσωπο χωρίς τη συναίνεση της εντολέως μας. Μάλιστα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της εντολέως μας, ο εναγόμενος προέβη στη συγκεκριμένη παράνομη πράξη με σκοπό να της προκαλέσει βλάβη, για λόγους εκδίκησης στο πρόσωπο της».