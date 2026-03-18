Πασχαλινά Bazaar από “Το Χαμόγελο του Παιδιού” σε όλη την Ελλάδα – Πότε στη Θεσσαλονίκη

Για ακόμη μια χρονιά, ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανοίγει τις πόρτες των Πασχαλινών Bazaar σε ολόκληρη την Ελλάδα, γεμίζοντας γιορτινές γωνιές με μοναδικές, χειροποίητες δημιουργίες!

Με κεντρικό μήνυμα «Μια λαμπάδα … ένα Χαμόγελο!», ο Οργανισμός προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν υπέροχες πασχαλινές λαμπάδες, πρωτότυπα δώρα και στολίδια, φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από τους εθελοντές του Δημιουργικού Εργαστηρίου του Οργανισμού.

Κάθε λαμπάδα που επιλέγετε κρύβει μια ιστορία προσφοράς. Μέσα από την αγορά σας, συμβάλλετε ενεργά στη στήριξη χιλιάδων παιδιών και οικογενειών που δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες διαβίωσης. Η δική σας επιλογή γίνεται πράξη αλληλεγγύης και χαμόγελο για εκείνους που το έχουν ανάγκη.

Φέτος, το Πάσχα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία: γιορτάζουμε 30 χρόνια προσφοράς δίπλα σε κάθε παιδί, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Και αυτό δεν θα ήταν εφικτό χωρίς εσάς!

Ελάτε να φωτίσουμε μαζί το φετινό Πάσχα – γιατί ένα μικρό δώρο μπορεί να γίνει μεγάλη αγκαλιά για ένα παιδί.

Μπορείτε να επισκεφθείτε τα Bazaar σε πολλές πόλεις της Ελλάδας ή να κάνετε τις αγορές σας online μέσω του e-shop:

https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/epochiaka



Δείτε αναλυτικά όλες τις τοποθεσίες και ημερομηνίες διεξαγωγής των φετινών Πασχαλινών Bazaar παρακάτω:

Αθήνα

19/3 έως 21/3 Bazaar Athens Metro Mall ώρες λειτουργίας 9:00πμ– 21:00μμ

3/4 έως 7/4 Bazaar Smart Park ώρες λειτουργίας 12:00μμ– 20:00μμ



Θεσσαλονίκη

26/3 έως 12/4 Πεζόδρομος Αγίας Σοφίας με Ερμού Θεσσαλονίκη ώρες λειτουργίας Καθημερινές 11:00πμ-19:00μμ / Σάββατο: 10:00πμ-18:00μμ / Κυριακή: 11:00πμ-19:00μμ

29/3/2026 Δήμος Αγίου Αθανασίου, Κεντρική πλατεία ώρες λειτουργίας 10.00πμ-14.00μμ

29/3 έως 7/4/2026 Smile Bazaar, ΔΕΘ είσοδος από τη Νότια πύλη (απέναντι από τον Πύργο του ΟΤΕ) ώρες λειτουργίας 11:00πμ-19:00μμ

30/3 έως 7/4/2026 One Salonica Outlet Mall ώρες λειτουργίας Καθ. 09:00πμ – 21:00μμ, Σάβ. 10:00πμ – 20:00μμ Κυριακή 11.00πμ-20.00μμ

3/4 έως 5/4/2026 Mega Outlet ώρες λειτουργίας Παρασκευή 10:00πμ -21:00μμ / Σάββατο 10.00πμ-20.00μμ /Κυριακή 11.00πμ-20.00μμ

Λάρισα

26/3/2026 Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ώρες λειτουργίας 10.00πμ – 15.00μμ

27/3/2026 Νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωάννινα ώρες λειτουργίας 10.00πμ – 15.00μμ

1/4/26 έως 10/4/26 Δήμος Λάρισας Καθημερινές 10:00πμ-14:00μμ-18:00μμ-21:00μμ // Σαββατοκύριακο 10:00π,-15:00μμ // M. Παρασκευή 11:00πμ -16:00μμ

4/4/2026 Δήμος Βόλος ώρες λειτουργίας 10.00πμ – 17.00μμ

Ηράκλειο

27/3/2026 έως 11/4/2026 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ώρες λειτουργίας 27/3 & 28/3 10:00πμ-21:00μμ – 29/3 11:00πμ -19:00μμ – 30/3 έως 4/4 10:00πμ-21:00μμ – 5/4 11:00πμ-19:00μμ – 6/4 έως 9/4 10:00πμ-21:00μμ – Μ.Παρασκευή και Μ.Σάββατο 11:00πμ-19:00μμ

28/3/2026 ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ ώρες λειτουργίας 10:00πμ-16:00μμ

30/3/2026 ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΚΑΣΤΕΛΙ ώρες λειτουργίας 10:00πμ-16:00μμ

31/3/2026 ΣΗΤΕΙΑ ώρες λειτουργίας 10:00πμ-18:00μμ

1/4/2026 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΓΝΗ ώρες λειτουργίας 10:00πμ-16:00μμ

2/4/2026 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ώρες λειτουργίας 10:00πμ-18:00μμ

4/4/2026 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΙΡΕΣ ώρες λειτουργίας 09:00πμ-14:00μμ

5/4/2026 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗ ώρες λειτουργίας 10:00πμ-16:00μμ



Ρέθυμνο

28/03 έως 07/04 Πασχαλινό bazaar Δήμος Ρεθύμνου ώρες λειτουργίας 09:00πμ-20:00μμ

5/4/2026 Πασχαλινό bazaar Δ. Άγιου Βασιλείου/ Σπήλι ώρες λειτουργίας 09:00πμ-17:00μμ



Χανιά

06/04 έως 11/04/2026 Δήμος Χανίων/ Πλατεία 1866 ώρες λειτουργίας 9:00πμ-14:30μμ & 17:30μμ-21:00μμ

Κόρινθος

2/4/2026 Παναρκαδικό Νοσοκομείο ώρες λειτουργίας 10:30πμ-16:30μμ

Πάτρα

21/3/2026 TOP PARK ώρες λειτουργίας 13:00μμ-20:00μμ

04/04/26 έως 08/04/2026 Πλατεία Τριών Συμμάχων ώρες λειτουργίας 04/04 & 05/04 11:00πμ-18:00μμ και 06/4 και 7/4 και 08/4 11:00πμ-21:00μμ

Αγρίνιο

06/04 έως 07/04 Πεζόδρομος της Χαριλάου Τρικούπη στην είσοδο του Δημαρχείο ώρες λειτουργίας 10:00πμ-21:00μμ

Πύργος

26/3 έως 27/3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ώρες λειτουργίας 10:00πμ-14:00μμ & 17:00μμ-21:00μμ

31/3 έως 1/4 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ώρες λειτουργίας 10:00πμ-14:00μμ & 17:00μμ-21:00μμ

3/4 έως 8/4 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ ώρες λειτουργίας 10:00πμ-14:00μμ & 17:00μμ-21:00μμ

Κερκυρά