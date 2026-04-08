Πάσχα στην Έδεσσα και την ορεινή Πέλλα με τις ανθισμένες κερασιές

Η Έδεσσα σας προσκαλεί να ζήσετε ένα Πάσχα γεμάτο πνευματικότητα, παράδοση και μοναδική φυσική ομορφιά. Σε ένα τοπίο όπου το νερό πρωταγωνιστεί, η Μεγάλη Εβδομάδα αποκτά έναν ιδιαίτερο, κατανυκτικό χαρακτήρα.

Οι εκκλησίες της πόλης, μέσα σε ατμόσφαιρα κατάνυξης, φιλοξενούν τις ακολουθίες και τις λιτανείες που οδηγούν στην κορύφωση της Ανάστασης. Οι ναοί και τα μοναστήρια της ευρύτερης περιοχής προσφέρουν αυθεντικές εμπειρίες προσκυνήματος και εσωτερικής γαλήνης.

Η πασχαλινή περίοδος στην Έδεσσα είναι και μια γιορτή γεύσεων. Παραδοσιακά εδέσματα, όπως η νηστίσιμη πίτα «Μπάνικ» της Μεγάλης Πέμπτης, ενώ για μετά την Ανάσταση, η μαγειρίτσα, ο οβελίας, τα τσουρέκια και τα κόκκινα αυγά, συνθέτουν την τοπική γαστρονομική εμπειρία.

Στα μοναστήρια της περιοχής, η κατάνυξη είναι μοναδική όπως και η τελετή της Ανάστασης στο κέντρο της Έδεσσας μαζί με την Φιλαρμονική του Δήμου Έδεσσας. Την Κυριακή του Πάσχα ο μητροπολίτης μοιράζει δεκάδες αυγά ενώ τη Δευτέρα του Πάσχα, το έθιμο με τα κόκκινα αυγά στο βράχο, στο χωριό Μαργαρίτα δίνει ξεχωριστό χρώμα στη γιορτή, με μουσική, χορό και παράδοση.

Η περίοδος με τις ανθισμένες κερασιές στην περιοχή, φέρνουν κοντά τους επισκέπτες και τους κατοίκους στην πόλη της Έδεσσας και στα χωριά της Βεγορίτιδας και της Ορεινής Πέλλας.

Εξάλλου ο μεγάλος Έλληνας συγγραφέας βλέποντας την άνοιξη, την Έδεσσα και την ευρύτερη περιοχή να μεταμορφώνονται με τα ανθισμένα κεράσια να δημιουργούν εντυπωσιακά τοπία, ιδανικά για περιήγηση και δραστηριότητες στη φύση έγραψε:

«Η Έδεσσα είναι το σκαλοπάτι που πατά ο Θεός για να ανέβει στον ουρανό». Μ.Λουντέμης

Η Έδεσσα αποτελεί έναν προορισμό για όλο τον χρόνο. Το Πάσχα με τις ανθισμένες κερασιές, όμως, αναδεικνύει με τον πιο αυθεντικό τρόπο τη σύνδεση της πίστης, της παράδοσης και της φύσης, προσφέροντας μια εμπειρία που μένει αξέχαστη.