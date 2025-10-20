Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η σήραγγα Κατερίνης – Δείτε βίντεο

Παραδόθηκε σήμερα το απόγευμα στην κυκλοφορία η Σήραγγα Κατερίνης, η οποία για μεγάλο χρονικό διάστημα βρισκόταν υπό καθεστώς κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω των εργασιών αναβάθμισης.

Το έργο που πλέον ικανοποιεί όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα ασφαλείας άρχισε να υλοποιείται στον Απρίλιο του 2022 με προϋπολογισμό περί τα 27 εκατ. ευρώ

Το πρωί πραγματοποιήθηκε τεχνική ξενάγηση στη σήραγγα, παρουσία του Υφυπουργού Υποδομών κ. Νικόλαου Ταχιάου, εκπροσώπων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Υπουργείου,Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, και της εταιρείας Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, ο Υφυπουργός Υποδομών κ. Νικόλαος Ταχιάος δήλωσε:

«Σήμερα συγκεντρωθήκαμε για το τέλος όχι απλώς ενός έργου, αλλά και αυτής της μεγάλης εκκρεμότητας που υπήρχε, καθώς μια σήραγγα του ΠΑΘΕ δεν διέθετε την πιστοποίηση που ήταν απολύτως απαραίτητη.»

Αναφερόμενος στη σημασία του έργου, πρόσθεσε:

«Όλα τα συστήματα και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις αγγίζουν το τελευταίο επίπεδο της τεχνολογίας. Ο βασικός στόχος πίσω απ’ όλα αυτά είναι η ασφάλεια των οδηγών, οι οποίοι μπορούν πλέον να κινούνται στη σήραγγα με απόλυτη ασφάλεια.»

Κλείνοντας, σημείωσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω για την κατανόηση όλους όσοι ταλαιπωρήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών. Εάν όμως είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το έργο, θα καταλάβαιναν ότι αυτό που έγινε εδώ είναι κάτι πρωτοποριακό, κάτι μοναδικό, κάτι που άξιζε και τον κόπο και τα χρήματα του. Μια πολύ σημαντική δημόσια επένδυση, ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ.»

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου κ. Δημήτριος Γκατσώνης επισήμανε:

«Η Σήραγγα Κατερίνης είναι η τελευταία σήραγγα του ΠΑΘΕ που αναβαθμίστηκε. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι εργασίες υλοποιήθηκαν με τον έναν κλάδο υπό κατασκευή, ενώ ο άλλος παρέμενε σε πλήρη κυκλοφορία με αμφιδρόμηση. Οι εργασίες που ξεκίνησαν το 2022 περιλάμβαναν την αναβάθμιση των συστημάτων πυρασφάλειας, δομικής ενίσχυσης, πυρανίχνευσης, εξαερισμού, φωτισμού LEDκαι τηλεδιοίκησης. Είναι ένα έργο-πρότυπο, για παρόμοια έργα στο μέλλον.»

Με την ολοκλήρωση της Σήραγγας Κατερίνης, ενός σημαντικού έργου για την οδική ασφάλεια και τη σύγχρονη λειτουργία του ΠΑΘΕ, προσφέρεται στους οδηγούς μια πιο ασφαλής, σύγχρονη και άνετη εμπειρία ταξιδιού.